Adžić: Za pomoć ugroženim područjima pripravno 150 pripadnika VCG

Podgorica, (MINA) – Za pomoć civilnom stanovništvu pogođenom vremenskim nepogodama i poplavama, određeno je 150 pripadnika Vojske Crne Gore (VCG), kazao je ministar unutrašnjih poslova i koordinator rada Ministarstva odbrane Filip Adžić.

On je kazao da je VCG u cilju u pomoći civilnim institucijama i građanima opredijelila određena sredstva i snage koje u svakom trenutku mogu biti zadejstvovane.

Adžić je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, obišao opštine na sjeveru Crne Gore koje su pogođene jakim nevremenom i poplavama.

On je istakao da je za pomoć civilnom stanovništvu pogođenom vremenskim nepogodama i poplavama, određeno 150 pripadnika VCG, sa sredstvima i opremom, medicinski tim, inžinjerijske mašine kao i transportni helikopteri Bell 412 EPI i Bell 505.

“Snage su locirane u Danilovgradu, Nikšiću, Pljevljima Podgorici, Kolašinu i Baru. U slučaju pogoršanja vremenskih prilika i situacije na terenu, broj pripravnih pripadnika VCG se može i povećati”, objasnio je Adžić.

On je istakao da pripadnici lokalnih i državnih službi čine sve da pomognu građanima i spriječe posljedice.

Adžić je poručio i da građani poplavljenih područja mogu računati na pomoć Vlade u saniranju štete prouzrokovane nevremenom.

“Upravo ovakve situacije pokazuju koliko je važno konstantno ulaganje u sistem zaštite i spašavanja jer samo jačanjem kadrovskih i materijalnih kapaciteta možemo ponuditi pravovremen odgovor u cilju kako zaštite građana tako i materijalnih dobara”, kazao je Adžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS