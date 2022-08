Abazović: Vlada najkraće trajala, ali donijela najteže odluke

Podgorica, (MINA) – Aktuelna Vlada biće upamćena kao vlada koja je najkraće trajala ali donijela najteže odluke, rekao je premijer Dritan Abazović nakon izglasavanja nepovjerenja njegovoj Vladi.

On je rekao sa se osjeća jako ponosno, dodajući da su sada mnoge stvari u Crnoj Gori jasnije.

“Čestitam novu koaliciju Milu Đukanoviću i Aleksi Bečiću, nadam se da će brzo dogovoriti vladu. Mi smo spremni da predamo palicu koja će, nadamo se, bolje voditi državu”, dodao je Abazović.

On je kazao da je Demokratska partija socijalista (DPS) podržavao Vladu iako su vrednosno drugačiji, dodajući da je njemu lično od danas situacija totalno olakšana.

“Žao mi je što organizovani kriminal i dalje koristi pipke. Bićemo upamćeni kao vlada koja je najkraće trajala, ali donijela najteže odluke”, naveo je Abazović.

On je ponovio da neće učestvovati u rekonstruisanoj vladi, dodajući da vjeruje da to neće učiniti ni Socijalistička narodna partija.

“Logično je da neko drugi podnese inicijativu. Neka Bečić, Đukanović i (Damir) Šehović sjednu i dogovore koaliciju”, kazao je Abazović.

Upitan kako mogu da se planiraju izbori ako nema Ustavnog suda, on je kazao da to treba pitati DPS.

“Mi ćemo učiniti sve da bez restrikcija nastavimo kao da Vlada nije pala, tako da to neće uticati na rad koji je operativan”, kazao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS