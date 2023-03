Abazović: U toku opsežna akcija protiv kriminalnih grupa

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je u toku opsežna akcija protiv kriminalnih grupa, kazao je premijer Dritan Abazović na sjednici Vlade.

On je čestitao Upravi policije, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), Specijalnom policijskom odjeljenju (SPO) i rekao da će ta akcija vjerovatno biti nastavljena.

“Ovo će biti značajan udarac ljudima koji su decenijama švercovali kokain, stvarali imperiju, a bili na izuzetno važnim mjestima u policiji. To je jedna poražavajuća činjenica, ali je istina s kojom se država morala prije ili kasnije suočiti”, naveo je Abazović.

On je rekao da to “što ćemo imati prilike da vidimo, sigurno neće biti prijatno”, ali da je to nešto što je moralo da se desi.

“Hvala svima koji pomažu da se proces dekriminalizacije insitucija sprovodi”, naveo je Abazović.

On je kazao da Vlada iskazuje punu podršku nastavku tih aktivnosti i spremnost da se pomognu svi timovi, bilo da su to timovi SDT-a ili SPO, finansijski ili logistički.

Abazović je rekao da neće ulaziti u interpretaciju šta će biti, “neka vrijeme sve pokaže”.

“Samo želim da istaknem da možda građani i nijesu svjesni sa čime smo se sve suočili unutar sistema, ko je sve predstavljao sistem u proteklih 20 ili 30 godina, kolika je moć ljudi koji će biti procesuirani, kolika je njihova finansijska moć, koliko je to negativno uticalo na ekonomska kretanja unutar Crne Gore”, naveo je Abazović.

On je najavio da će ta tema biti dio sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

“Karteli u Crnoj Gori su prilično desetkovani od 2020. godine, ali imperije koje su stvorene su čvrste tvrđave i svi treba da doprinesemo da se te tvrđave sruše, a da se gradi časno društvo jakih institucija gdje će ljudi koji rade u skladu sa zakonom živjeti sigurno”, kazao je Abazović.

On je poručio da sistem neće štititi nikoga dok su oni tu.

“Ko sebe ne vidi tu, bolje da sam istupi iz javne administracije”, naveo je Abazović.

