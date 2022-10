Abazović: Rezultat izbora iznad mojih očekivanja

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da je zadovoljan rezultatima lokalnih izbora i da je Crna Gora napravila značajan demokratski iskorak.

“Izuzetno sam zadovoljan, čak malo i iznenađen, iznad onog što su bila moja očekivanja”, rekao je Abazović novinarima nakon konferencije o zaštiti Ulcinjske solane.

On je ocijenio da Crna Gora ide u dobrom smjeru i da se demonopolizovala politička scena.

“To je ono što smo tražili”, dodao je Abazović, prenosi Portal RTCG.

On je ocijenio da su se ljudi značajno oslobodili u odnosu na prethodni period i da će “sistem nagrade i kazne funkcionisati u budućnosti”.

“To je mnogo važno za razvoj našeg demokratskog bića. Mislim da smo napravili značajan demokratski iskorak i da se Crna Gora svakog dana mijenja na bolje”, kazao je Abazović.

