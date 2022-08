Abazović: Prošla parlamentarna većina može biti revitalizovana

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina od 30. avgusta 2020. godine može biti revitalizovana, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je u intervjuu za Televiziju Nova M rekao da je spreman da vodi dijalog sa svim političkim subjektima koji žele dobro Crnoj Gori.

Na pitanje da li će podnijeti ostavku kao čin moralne odgovornosti ukoliko ne dođe do izglasavanja nepovjerenja Vladi, Abazović je rekao da će, ukoliko ne dođe do toga, a možda i prije, ponuditi rekonstrukciju Vlade, i da samim tim nekim partijama i pojedincima više neće biti mjesta u Vladi.

„A onima koji budu željeli da pomognu borbu protiv kriminala i evropski put i ekonomski oporavak Crne Gore, otvoriće se nova perspektiva. To je ideja, ali dajte da sačekamo 19. avgust i vidimo šta će biti“, kazao je Abazović.

On je, govoreći o tome ko bi mogao da čini rekonstruisanu Vladu, naveo da nije odgovorio na ponudu Demokratskog fronta (DF) o tome da li može da se revitalizuje većina od 30. avgusta 2020. godine, ali da što se njega tiče – može.

„Zašto da ne, spreman sam da vodim politički dijalog sa svim političkim subjektima koji žele dobro Crnoj Gori. Siguran sam da svi subjekti žele dobro Crnoj Gori, izuzev par pojedinaca u Demokratskoj partiji socijalista (DPS) i Socijaldemokratskoj partiji, koji žele da guraju zemlju u destabilizaciju isključivo zbog svojih finansijsko-biznis interesa“, rekao je Abazović.

On je kazao da je u permanentnoj komunikaciji sa pobjednicima izbora 30. avgusta 2020. godine

„Sa Demokratama nijesam imao kontakte, jesam na nekom nivou, ali nijesam na nivou vrha partija“, dodao je Abazović.

Upitan da li sebe vidi i kao novog premijera i šta misli o tome da to bude lider Demokrata Aleksa Bečić, Abazović je rekao da nema ništa protiv i da su sve funkcije promjenljive.

„Rekonstrukcijom nećemo morati da tražimo novi mandat za nekoga, nijesam siguran da treba da napravimo DPS-u uslugu i da predsjedniku DPS-a damo da bira kome će da da mandat“, naveo je Abazović.

On je poručio da URA nije spremna da učestvuje u tome.

„Ako neko želi aranžamane sa DPS-om nakon 19. avgusta, to je isto stvar legitimna“, kazao je Abazović.

On je rekao da se pitanje Temeljnog ugovora zatvorilo bez ikakvih posljedica.

„DPS je bio decidan da će poništiti Temeljni ugovor ukoliko pronađu većinu u državnom parlamentu, ja nijesam siguran da u parlamentu postoji većina poslanika koji žele da generišu mržnju prema vjernicima Srpske pravoslavne crkve“, rekao je on.

Abazović smatra da je veoma važno da se to pitanje zatvorilo.

„Zatvorilo se na način bez ikakvih posljedica, mislim da treba da gledamo unaprijed. Oni koji žele da nas vraćaju unazad i u podjele, moraće pronaći tu većinu“, kazao je Abazović.

On je rekao da neće odustati od krajnjeg cilja – da se Crna Gora izbori sa korupcijom i kriminalom i da ide snažnijim koracima prema Evropskoj uniji.

Abazović je najavio će koalicija Crno na bijelo na sjednici Skupštine 16. avgusta podržati izbor članova Sudskog savjeta.

