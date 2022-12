Abazović: Prinudna uprava u Glavnom gradu čim izmjene zakona stupe na snagu

Podgorica, (MINA) – U Glavnom gradu biće uvedena prinudna uprava čim stupe na snagu izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, kazao je premijer Dritan Abazović.

“Onda će se preduzeti sve druge radnje kako bi taj grad nesmetano funkcionisao do završetka ukupne političke situacije”, rekao je Abazović na sjednici Vlade.

On je rekao da je Vlada, sve i da nije bilo tog zakonskog rješenja koje je sinoć usvojeno u parlamentu, morala da preduzme neke mjere.

“Jer je ovakvo ophođenje nerealno. Ne možemo dozvoliti bilo kome da uzurpira vlast koja proziilazi iz slobodne volje građana, koja je utemeljena na Ustavu i koju niko ne osporava”, poručio je Abazović.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da upravni nadzor u Glavnom gradu još traje i da će tamo sjutra biti upućena Upravna inspekcija.

On je rekao da će, čim stupe na snagu izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, predložiti Vladi da, možda na narednoj sjednici, izabere odbor povjerenika

Amandmanima koje su na predlog zakona podnijeli poslanici Demokratske Crne Gore, Pokreta za promjene i Građanskog pokreta URA, predviđeno je da, ukoliko nadležna izborna komisija ne objavi konačne rezultate izbora u roku od 60 dana od njihovog održavanja, aktuelnom sazivu lokalnog parlamenta mandat prestaje po sili zakona.

U tom slučaju, kako se navodi, Vlada svojim aktom konstatuje prestanak mandata lokalnoj skupštini i, na predlog ministarstva, imenuje Odbor povjerenika.

