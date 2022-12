Abazović: Parlament legitiman i u punom mandatu

Podgorica, (MINA) – Parlament Crne Gore, kakav god da je, legitiman je i u punom mandatu, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, u emisiji Okvir na Televiziji Crne Gore, rekao da je demotivišuće što nije došlo do izbora sudija ustavnog sudija i apelovao da se prijave kandidati.

On je, govoreći o formiranju vlasti u Podgorici, kazao da će pokušati da situaciju koju opstruira predsjednik Opštinske izborne komisije Glavnog grada Veselin Vukčević, prevaziđu na najbolji način.

“Razmatramo nekoliko modela i ostavljamo pravnicima da naprave analizu”, rekao je on i dodao da će bilo koja vrsta opstrukcije “ići na njihovu šetetu”.

Odgovarajući na pitanje hoće li lider Demosa Miodrag Lekić biti mandatar, Abazović je kazao da očekuju da predsjednik države Milo Đukanović sada bude više sklon da poštuje zakonske procedure.

“Vrlo je jasan Ustav, on propisuje samo konsultacije, onda mu predsjednik daje mandat, nije potreban 41 potpis, ali za koga vjeruje da može da sastavi vladu”, dodao je on, prenosi Portal RTCG.

On je kazao da je parlament taj koji bira i razrješava vladu i ministre i da Crna Gora nije predsjednički sistem.

Abazović je rekao da parlament u Crnoj Gori, kakav god da je, legitiman je i u punom mandatu.

“Mislim da parlament radi u punom kapacitetu i može da koristi svoja ovlašćenja. Ne može predsjednik da zarobi legitimni parlament u parlamentarnoj demokratiji. Ako budemo poštovali procedure, moći ćemo da konstituišemo novu vladu”, naveo je Abazović.

On smatra i da nije realno, niti potrebno, da do Nove godine Crna Gora dobije novog mandatara.

“Razgovori nijesu počeli. Lično mislim da bi bilo dobro da u narednih deset dana svi damo doprinos za pronalazak rješenja za Ustavni sud. Predsjednik nema pravo da preloži skraćenje mandata parlamentu”, kazao je Abazović.

On je ocijenio da postoji razlika između komentara američkih, britanskih i njemačkih izaslanika i onoga što je komentar poslanika Evropskog parlamenta Vladimir Bilčika.

“Bilčikov komentar prevazilazi ono što bi bila dobra diplomatska praksa. Nije nikakva specijalna kritika, cijenim svačije mišljenje, pa i njegovo, ali mislim da treba širi kontekst da se sagleda”, kazao je.

S obzirom na to da se radi o parlamentarcu, a ne o vladinom zvaničniku, Abazović smatra da ne treba tražiti dodatna objašnjenja.

“Mislim da je Bičik jednostavno izabrao stranu, to je njegovo pravo, ali je i naše pravo da od Crne Gore ne pravimo državu kojoj nedostaje suverenitet. Tražimo poštovanje za našu Crnu Goru isto onoliko koliko ga imaju i druge države, ni manje ni više”, rekao je Abazović.

