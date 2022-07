Abazović: Neću podnijeti ostavku

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da neće podnijeti ostavku i da će voditi Vladu dok parlament ne odluči drugačije.

On je to rekao u parlamentu, odgovarajući na pitanje poslanika Socijaldemokrata (SD) Damira Šehovića da li će podnijeti ostavku nakon što je izgubio podršku parlamentarne većine koja ga je izabrala.

“Ne, neću podnijeti ostavku, ovdje sam da vodim evropsku Vladu do trenutka dok parlament legitimno, legalno odluči drugačije u odnosu na ono kako je odlučio 28. aprila”, poručio je Abazović.

On je kazao da je izašao iz Vlade zato što je htio da pomogne evropski put Crne Gore.

“Jedino ko ga sputava ste vi”, naveo je Abazović.

On je rekao da je SD skroz pošao u desno.

“Vi širite nacionalizam. Vi lično i vaša retorika”, kazao je Abazović.

On je poručio Šehoviću da, kada je riječ o tome da li je Vlada izgubila podršku, procesuira stvari u parlamanetu.

“Hoćete li vladu da vama da stan od 15 hiljada EUR u City kvartu, hoćete li da vam damo jedan stan, pa da nas podržite vas troje iz SD-a. Je li to vaša politika”, naveo je Abazović.

On je istakao da Vlada ne radi za bilo koga, osim za građane Crne Gore.

Abazović je upitao kad su započeti pregovori sa EU i “što se to nije riješilo”.

“Nije vama do evropske agende, vi ste destabilizatori. Meni je žao ako Demokratska partija socijalista, rekao sam to njihovom predsjedniku, pristaje da vodi vašu desničarsku politiku, vas i nekoliko partija sličnih vama”, kazao je Abazović.

On je rekao “da su Šehović i njegove kolege kontaminatori političke scene Crne Gore”.

“I nekoliko ljudi koje rade u toj službi, nijesu iz spektra politike. I par medija, koji su konektovani na ljude čije smo nelegalne aktivnosti spriječili”, kazao je Abazović.

Šehović je pozvao Abazovića da podnese ostavku.

On je rekao da je Abazović umjesto životnih i evropskih tema, izabrao da se bavi temama koje su mu nametnute sa strane.

Šehović je kazao da bi nakon ostavke Abazovića trebalo da se dogovore o datumu vanrednih parlamentarnih izbora.

“Kako bismo se dogovorili o obliku vlade koja bi pripremila te izbore i vrijeme do održavanja tih izbora iskoristili da se izdignemo iznad političkih rovova, probamo da postignemo kvalifikovanu većinu i izaberemo članove Sudskog savjeta, probamo da izaberemo makar jednog člana Ustavnog suda, VDT-a”, naveo je on.

Time bi, kako je kazao Šehović, doprinijeli dobijanju završnih mjerila.

“U suprotnom ćemo narednu sedmicu, ukoliko ne podnesete ostavku, vjerovatno iskoristiti za pokretanje procedure za vašu smjenu”, poručio je Šehović.

Poslanik Socijalističke narodne partije Bogdan Božović pitao je Abazovića koje su najveće prepreke na putu ka Evropskoj uniji (EU) kako bi se efikasno zaokružile najvažnije teme i pitanja, poput reformi u pravosuđu, pravde, bezbjednosti i borbe protiv organizovanog kriminala.

Abazović je kazao da je integracioni proces nešto što je krucijalno za crnogorsku budućnost.

“Mi ne možemo da zatvaramo poglavlja dok ne riješimo političke kriterijume iz poglavlja 23 i 24”, rekao je Abazović.

On je dodao da je to jedini razlog zbog kojeg se insistira na donošenju odluka u vezi sa imenovanjima u pravosuđu.

“Ukoliko donesemo te odluke, ne sve do 31. jula, nadam se da ćemo makar jednu imati do tada, ali negdje do kraja avgusta ili sredine septembra, možemo da računamo da će, ako se značajno ne promijeni atmosfera unutar EU, Crna Gora dobiti završna mjerila”, naveo je Abazović.

On je kazao da smatra da bez obzira na razlike svi treba da imaju jedinstven stav oko evropskog puta.

Abazović je, odgovarajući na pitanje predsjednika kluba Crno na bijelo Miloša Konatara koji su naredni koraci kako bi Crna Gora ubrzala evropski put, zaključila proces pregovora i postala naredna članica EU, rekao da država sada mora da završi svoje domaće zadatke.

On je naveo da obračun sa organizovanim kriminalom u Crnoj Gori nikada nije bio smisleniji i jači nego u prethodne dvije godine.

Prema riječima Abazovića, stvari koje se dešavaju su jako dobre.

“Sjetite se samo koliko je bilo kritika na moj račun zbog Zakona o državnom tužilaštvu, od istih ljudi koji sada dolaze i kažu: “Svaka Vam čast, bili ste potpuno u pravu, tu je bio problem””, naveo je Abazović.

On je poručio da se sagledaju rezultati u posljednja tri mjeseca.

“Na plašim se apsolutno ničega dok radim u skladu sa Ustavom i zakonom”, poručio je Abazović i dodao da su vrlo zadovoljni onim što je dosad postignuto.

