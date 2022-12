Abazović: Ne vjerujem da će doći do zamrzavanja pregovora sa EU

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović rekao je da ne vjeruje da će doći do zamrzavanja pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom (EU).

Abazović je, komentarišući poruke Zapada da neće podržati formiranje nove vlade, rekao da je državni parlament legitimna institucija, i da je Crna Gora parlamentarna demokratija.

„Kod nas ne funkcioniše predsjednički sistem, Parlament bira, razrješava vladu, mijenja premijere, ministre. Vidjećemo šta će biti, u ovom trenutku nisam pretjerano opterećen time. Danas je sjednica Skupštine na kojoj treba da se usvoji budžet, apelujem na sve poslanike da usvoje budžet“, rekao je on.

Abazović je, novinarima u Budvi, kazao da nikome nije u interesu, nijednom političkom subjektu, da Crna Gora uđe u bilo kakvu blokadu i međunarodni nesporazum.

“Ne očekujem da bude nikakvih većih nesporazuma na međunarodnom planu niti mislim da subjekt koji ja predstavljam, ali mislim da govorim i u ime ostalih, da ni ostali neće uraditi neki potez da se to poremeti“, kazao je on.

Odgovarajući na pitanje da li vjeruje da može doći do zamrzavanja pregovora sa EU, Abazović je odgovorio odrično.

„Ne vjerujem. Ja vjerujem u to da je trebalo deblokirati Ustavni sud. Da smo deblokirali Ustavni sud i da smo izabrali još tri člana Sudskog savjeta, dobili bismo završna mjerila, i bili bismo daleko“, rekao je on.

Upitan da li lidera Demosa Miodraga Lekića već smatra za mandatara iako je predsjednik države Milo Đukanović najavio da neće održati konsultacije, Abazović je rekao da je 41 potpis dat za Lekića i da je jasna situacija kada je u pitanju mandatar.

Odgovarajući na pitanje kada se može očekivati formiranje vlade, Abazović je rekao da to nije toliko jednostavan proces.

“Volio bih da to bude što brže, zavisiće od mandatara i nekih ukupnih okolnosti. Neki precizan rok da dam bilo bi neozbiljno, najvažnije je da proces funkcioniše“, rekao je on.

Abazović je rekao da je raspodjela funkcija stvar budućih dogovora, ne precizirajući koju poziciju on očekuje.

Na pitanje da li mu je prihvatljivo da lider Pokreta za promjene Nebojša Meedojević bude na čelu bezbjednosnog sektora, Abazović je rekao da je potpuno legitiman zahtjev svakog političara ili čovjeka koji misli da može da doprinese u nekoj oblasti da ga neko drugi kandidauje ili da sam sebe kandiduje.

„Šta će na kraju biti, vidjećemo“, kazao je on.

Upitan koji su naredni potezi, s obzirom na to da je Đukanović već rekao da neće započeti konsultacije oko novog mandatara, Abazović je rekao im je Đukanović izgubio dragocjeno vrijeme.

„Uz to što nije glasao za Ustavni sud. Da smo imali mandatara od kraja septembra možda bi ove stvari već bile prevaziđene. Zakon je predvidio i neke druge procedure ukoliko on ne želi da da mandat. Mislim da bi bilo logično da predsjednik da mandat“, kazao je Abazović.

On je naveo da je predsjednikova funkcija protokolarna.

„To nije izraz neke njegove percepcije i volje, jer da je tako on ne bi dao mandat ni prvom ni drugom mandataru. To je faktički jedan svečani čin, ako to ne želi da uradi mislim da se na neki način suprotstavlja volji 41 poslanika i većinske Crne Gore“, rekao je Abazović.

On je rekao da ukoliko Đukanović misli da mu to donosi neki politički profit, neka nastavi, „nije ni to zadugo, njegov mandat ionako brzo ističe“.

Na pitanje kakav dogovor Građanski porket URA ima sa Demokratskim frontom, Abazović je rekao da nemaju „nikakav specijalan dogovor“.

„Samo smo se usaglasili da treba predati potpise za novog mandatara pa ćemo razgovarati o novoj vladi“, rekao je on.

Abazović je kazao da nema ništa protiv toga ukoliko bi predstavnici Pokreta Evropa sad (ES) bili dio nove vlade.

„Nemam ništa protiv toga, sa ES sarađujemo u nekim lokalnim upravama. Do mandatara je da pokaže viziju, sve što je inkluzivno meni je prihvatljivo“, zaključio je Abazović.

