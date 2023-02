Abazović: Nadam se da će svi ostati pri dogovoru oko izbora sudija

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović pozdravio je dogovor poslanika oko izbora troje kandidata za sudije Ustavnog suda i rekao da se nada da će biti izabran i četvrti.

Abazović je na sjednici Vlade rekao da manjinska Vlada ne traje još ni godinu, a da mu se čini da će biti deblokiran evropski put.

„Agenda manjinske vlade od godinu premašuje najoptimističnija predviđanja. Pozdravljam jučerašnji dogovor i nadam se da će svi ostati pri njemu“, poručio je Abazović.

On je rekao da navija da se postigne dogovor i oko četvrtog člana Ustavnog suda.

„Jučerašnji sastanak protekao je onako kako treba i nadam se da je ovo početak jednog velikog iskoraka kada je u pitanju zaokruživanje funkcionalnosti svih institucija sistema“, kazao je Abazović.

