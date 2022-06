Abazović: Multinacionalna IT kompanija zainteresovana za poslovanje u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Multinacionalna IT kompanija za zaštitu podataka Acronis zainteresovana je za poslovanje u Crnoj Gori, rekao je crnogorski premijer Dritan Abazović.

Iz kabineta premijera su kazali da je Abazović ugostio singapurskog biznismena suosnivača i izvršnog direktora te kompanije, Sergeja Belousova.

“Raduje nas činjenica da je još jedna multinacinalna IT kompanija zainteresovana za poslovanje u Crnoj Gori“, rekao je Abazović.

On je, kako je saopšteno, Bela upoznao sa potencijalima Crne Gore i zainteresovanošću mnogih svjetskih IT i start-up kompanija za ulaganje u Crnu Goru, od kojih su neke već započele poslovanje.

Abazović je ponovio da je Vlada Crne Gore otvorena za sve investitore i riješena da dolaskom mnogih kredibilnih kompanija zauvijek promijeni ekonomsku sliku države.

“Tokom razgovora sagovornici su razmotrili mogućnosti za produbljivanje dalje saradnje kompanije Acronis i sa naučnom i poslovnom zajednicom u našoj zemlji”, kaže se u saopštenju.

