Abazović: Izborna reforma u fokusu nove izvršne vlasti

Podgorica, (MINA) – Izborna reforma i priprema izbora biće u fokusu nove izvršne vlasti, poručio je mandatar za sastav Vlade Dritan Abazović, navodeći da će nova vlada težiti ka što većoj inkluzivnosti.

“Kao mandataru, prihvatljivi su mi zahtjevi predsjednika Force i poslanika Gencija Nimanbegua. Izborna reforma i priprema izbora biće u fokusu nove izvršne vlasti”, rekao je Abazović na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da će se zajedničkim radom izabrati najoptimalniji model za predlaganje izmjena i dopuna Zakona o Morskom dobru.

“Nova vlada težiće ka što većoj inkluzivnosti pa su svi predlozi koji imaju za cilj stvaranje boljeg životnog standarda građana više nego dobrodošli”, poručio je Abazović.

