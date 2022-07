Abazović da podnese ostavku nakon izbora pravosudnih funkcija

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Demokrata pozvalo je Skupštinu da ne razmatra eventualne inicijative o skraćenju mandata parlamentu prije nego budu izabrana četiri člana Sudskog savjeta i makar jedan sudija Ustavnog suda.

Iz te partije poručili su da ubrzanje evropskog puta i sprečavanje institucionalnog sloma moraju biti prioriteti svih prioriteta.

Kako su navele Demokrate, na sjednici predsjedništva te partije ocijenjeno je da bi po Crnu Goru bilo najbolje da premijer Dritan Abazović nakon izbora pravosudnih organa podnese ostavku, čime bi se stvorile pretpostavke za dijalog i resetovanje odnosa.

„Uz uvažavanje odluke građana od 30. avgusta da se poslije tri decenije promijeni vlast i formira isključivo evropska, evroatlantska i građanska Vlada, koju ne bi činili oni koji vode ekstremnu svađalačku politiku, uz obavezno učešće manjinskih partija, a koja bi stvorila pretpostavke za ubrzanje evropskog puta i pripremila državu za redovne parlamentarne izbore 2024. godine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, saglasno Ustavu, podnošenjem ostavke Abazović nastavlja da obavlja funkciju do izbora nove vlade, bez obzira na tajming njenog formiranja.

Iz Demokratske Crne Gore rekli su da usvojeni i usaglašeni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom Abazović može potpisati svakog dana, prije ili nakon podnošenja ostavke, jer za to ne postoje bilo kakve formalno-pravne smetnje.

„Podsjećamo da su Demokrate podržale ugovor koji je usaglašen između obje strane, pa ga pozivamo da se ne krije iza ugovora, zloupotrebljavajući ga u dnevnopolitičke svrhe zarad očuvanja fotelje, uz vrijeđanje vjerskih uvjerenja građana, koji od rješavanja tog pitanja očekuju veći stepen zaštite vjerskih sloboda i potrebnu ravnopravnost, a ne očuvanje fotelje bilo kojeg političara“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Predsjedništvo kontinuirano pratiti i analizirati aktuelnu političku sitauciju i eventualne novonastale okolnosti i blagovremeno donositi odluke sa ciljem demokratskog razrješenja duboke krize u kojoj se Crna Gora nalazi.

Na sjednici Predsjedništva istaknuto je da će Demokrate, kao i u slučaju Tužilačkog savjeta, a u cilju ubrzanja evropskog puta, doprinijeti isključivo izboru nezavisnih, profesionalnih i kredibilnih pravosudnih organa, ali i razobličiti svaki pokušaj jeftine političke trgovine suprotne prethodnim principima.

Predsjedništvo je, kako su navele Demokrate, obavezalo Klub poslanika te stranke da intezivira aktivnosti kako bi Crna Gora u najkraćem mogućem roku dobila Sudski savjet i izabrala sudije Ustavnog suda.

Predsjedništvo smatra da Klubu poslanika prioritet u radu treba da budu aktivnosti na dobijanju završnih mjerila za poglavlja 23 i 24, kako bi Crna Gora ubrzala evropski put.

Kako je saopšteno, Predsjedništvo je sugerisalo Klubu poslanika da nastavi borbu za vanredne parlamentarne izbore nakon izbora pravosudnih funkcija i ukoliko se ne formira građanska, evropska i evroatlantska Vlada.

Predsjedništvo Demokrata pozvalo je sve aktere društveno-političke scene, a posebno one koji pokrivaju najodgovornije državne funkcije, na smirivanje tenzija i osuđuje ekstremističko-nacionalističku retoriku koja u posljednjih nekoliko sedmica truje medijski prostor Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS