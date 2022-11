Abazović: 20. novembra odblokirati Ustavni sud

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud je jedina institucija koja može da kaže da li je neki akt ustavan, kazao je premijer Dritan Abazović i pozvao partije da se 20. novembra odblokira rad te institucije i izabere makar jedan sudija.

Abazović je nakon Samita lidera zemalja Berlinskog procesa, kazao da je, da bi Crna Gora došla u situaciju da ima funkcionalan Ustavni sud, potrebo da 20. novembra kada imaju prvu šansu, izabru makar jednog sudiju i odblokiraju Ustavni sud.

Kako je kazao, samim tim i zakonsko rješenje za predsjednika Crne Gore, kao i bilo koje, može da bude podložno provjeri.

„Sa druge strane ne možemo da odemo na parlamentarne izbore dok ne odblokiramo Ustavni sud, zato što ćemo doći u situaciju da nema ko da prizna rezultate izbora niti da verifikuje nove mandate, zato solucija je jednostavna i moja poruka i DPS-u ali i ostalima, dajte da 20. novembra odblokiramo Ustavni sud“, rekao je Abazović.

Upitan hoće li imati neki dijalog povodom ustavne i političke krize, Abazović je kazao da ne izbjegava dijalog.

„Sa Boreljom smo razgovarali baš na ovu temu. On je isto rekao da bi bilo najbolje da pokrenemo neki vid dijaloga, što se tiče premijera ja sam spreman, nijednog sekunda ne bih imao nikakvu restrikciju“, istakao je Abazović.

Abazović je ocijenio da su imali odličan sastanak u Berlinu, u sklopu Berlinskog procesa.

On je istakao da je lijepo vidjeti lidere zemalja Zapadnog Balkana koji su zajedno za jednim stolom, koji se dogovaraju konačno i koji šalju poruku nade, a ta nada je evropska perspektiva za cijeli region.

Kako je naveo, potpisali su tri sporazuma i smatra da će i građani Crne Gore osjetiti benefite toga, jer će biti mnogo olakšana mobilnost svuda u regionu.

„Svuda će moći da se putuje sa ličnom kartom, nema više pasoša i tih dodatnih administrativnih peripetija, mislim da je to jako važno. Isto tako priznavanje diploma, ovdje se radi o nekim konkretnim diplomama koje su vezane za medicinu, stomatologiju, inženjere“, naveo je Abazović.

Abazović je ocijenio da se u svakom slučaju poboljšava regionalno tržište što je jako važno i omogućava se ljudima da bez restrikcija rade u različitim zemljama regiona ako to žele i vide kao mogućnost.

„Mislim da su to sve stvari koje vode ka generalno osjećaju veće povezanosti i mobilnosti, a to vodi ka konačnom pomirenju“, naveo je Abazović.

On je ocijenio da je jako važno da šalju poruke, kao danas, da se mogu dogovarati.

„Vjerujem da je urađen veliki posao u Berlinu i želim da čestitam kancelaru Olafu Šolcu koji je ovo sve organizovao na perfektan način“, kazao je Abazović.

Na pitanje da li „oživljavanje“ Berlinskog procesa znači da je Otvoreni Balkan „mrtav“, Abazović je kazao da to nije njegov stav.

„Bilo je riječi o Otvorenom Balkanu. Otvoreni Balkan, Berlinski proces ili bilo koja regionalna inciijativa, to su sve isti procesi, zato što imaju isti cilj, a to je da region sarađuje“, rekao je on.

Abazović je naveo da su danas napravili veliki korak naprijed.

On je istakao da mu je najvažnije da inicijativa bude inkluzivna, da svi participiraju u njoj i da nema nikoga da ostane van inicijative.

„Sve što može da se upotrijebi kao mehanizam za dobre vibracije i za veću saradnju, mislim da treba da iskoristimo. Danas mislim da su se svi osjećali komotno i lijepo, vidjeli ste da nijesu samo bili lideru Zapadnog Balkana, bili su premijeri i predsjednici brojnih država EU“, naveo je Abazović.

Kako je ocijenio, Crna Gora ima puno razloga da konstatuje da je danas u Berlinu napravljen veliki korak unaprijed i da se pošalje poruka unutar Crne Gore da je to budućnost države, a to je budućnost u EU.

„Sve unutrašnje nedaće treba da prevazilazimo dijalogom i da znamo da je glavni cilj zajednički da svi jednog dana budemo dio velike evropske porodice“, rekao je on.

