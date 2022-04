Vuksanović: Vrijeme je za dogovor, a ne za partikularne interese

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori vrijeme je za dogovor i konsenzus, a ne za partikularne interese i ispoljavanje ucjenjivačkog potencijala, poručio je predsjednik Hrvatske građanske inicijative (HGI), Adrijan Vuksanović.

On smatra da manjinska vlada predstavlja potrebu društvenog i političkog trenutka države.

“Kada uzmemo događanja na globalnoj ravni, onda je ta potreba još i veća. Ekonomski i sigurnosni faktor ne moram naglašavati posebno ni navoditi, jer je očigledan”, kazao je Vuksanović agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, postojeće stanje je neodrživo.

“Svaki dan je nova šteta koja se nanosi društvu i građanima. Nije vrijeme za partikularne interese i ispoljavanje ucjenjivačkog potencijala, već za dogovor i konsenzus”, naveo je Vuksanović.

On je rekao da nove okolnosti traže nove modalitete djelovanja i razmišljanja.

„Kad imate situaciju kao kod nas, onda ste još više pozvani na odgovorno ponašanje”, istakao je Vuksanović.

On je kazao da su izbori uvijek relevantna opcija, ali da nije siguran da su u toj slagalici svi jednako uvjereni u dobar rezultat koji ih čeka na kraju izborne utakmice.

“Onaj koji bude gledao širi interes i zalagao se za njega, neminovno će zadovoljiti i vlastiti, iako mu se u politici često pričinjava drukčije. Imamo primjera u prošlosti koji to potvrđuju. Određena pregovaračka iscrpljivanja, takođe imaju svoja vremenska ograničenja”, smatra Vuksanović.

On je rekao da je mandatar Dritan Abazović na sastanku u Vladi iskazao jasnu želju da HGI bude dio vlade.

“Ne nudimo se puno i po svaku cijenu, postoje kriterijimi, ali glasovi s različitih strana političke scene da budemo uključeni u manjinsku vladu govore i o značaju koji imamo. Jednako tako, vjerujem da je to nagovještaj drukčijeg tretiranja manjina u odnosu na stanje koje imamo od još aktualne Vlade”, kazao je Vuksanović.

Upitan da li smatra da manjinska vlada treba da ima oročen rok trajanja, on je naveo da će taj odgovor dati vlada kada se formira i počne rješavati ono što se od nje traži.

“Mjera njene funkcionalnosti biće i mjera njenog trajanja”, dodao je Vuksanović.

Govoreći o sankcijama Rusiji, on je rekao da je važno što ih je Vlada donijela.

“I da smo i na taj način iskazali solidarnost s ukrajinskim narodom, koji prolazi ratnu tragediju, ali i svjedoči svoje domoljublje i herojstvo“, naveo je Vuksanović.

Kako je kazao, oni koji su donijeli odluku o uvođenju sankcija odgovorno su postupili i to treba pozdraviti.

