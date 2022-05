Vučić pozvao Abazovića da prisustvuje Samitu u Ohridu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je crnogorskog premijera Dritana Abazovića da prisustvuje Samitu inicijative “Open Balkan”, u Ohridu.

Iz Vlade Crne Gore saopšteno je da su Abazović i Vučić razgovarali na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

“Crna Gora ulaže maksimalne napore da se na Zapadnom Balkanu promoviše politika

regionalne saradnje, pomirenja, suživota, bolje ekonomske povezanosti”, konstatovano je u susretu Abazovića i Vučića.

Abazović istakao da je Crna Gora posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom, koji su dodatno osnaženi zajedničkim evropskim ciljevima i regionalnim kontekstom i utemeljeni na ekonomskoj, geografskoj i političkoj upućenosti jednih na druge.

On je ocijenio da je potrebno unaprijediti ekonomsku saradnju, prvenstveno kroz realizaciju zajedničkih projektnih aktivnosti u oblasti energetike i infrastrukture.

Navodi se da je Abazović rekao da su odnosi sa Srbijom za Vladu Crne Gore prioritetni zbog čega su spremni na intezivnu saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa.

“Razgovarajući o regionalnim inicijativama i „Open Balkan”, predsjednik Srbije Aleksandar

Vučić pozvao je predsjednika Vlade Abazovića da prisustvuje Samitu pomenute Inicijative u

Ohridu”, navodi se u saopštenju.

