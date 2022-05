Vojinović: Znanje, profesionalnost i rad jedini preduslovi za uspjeh

Podgorica, (MINA) – Profesionalnim radom i zalaganjem Ministarstva prosvjete i obrazovnih ustanova, uz tijesnu saradnju sa relevantnim institucijama, nevladinim sektorom i međunarodnim partnerima, biće postignuti vidljivi rezultati na dobrobit prosvjetne zajednice i obrazovnog sistema, kazao je resorni ministar Miomir Vojinović.

On je istakao da će raditi na potpunoj depolitizaciji obrazovnog sistema, u kojem će znanje, profesionalnost, rad i talenat biti jedini imperativi i preduslovi za uspjeh, kako bi se obrazovnom sistemu vratio ugled i kvalitet kakav mu pripada.

Vojinović je naveo da će prioritetne aktivnosti Ministarstva prosvjete biti usmjerene na podizanje kvaliteta obrazovanja, na svim nivoima.

„Da bi se započeo takav reformski proces, potrebno je, prije svega, poboljšati materijalni status prosvjetnih radnika, kao nosilaca obrazovnog sistema, koji grade budućnost našeg društva“, rekao je Vojinović u intervjuu agenciji MINA.

On je dodao da se izmjenom zakonskih propisa i Granskog kolektivnog ugovora može doći do optimalnog rješenja kako bi se zadovoljile potrebe prosvjetara.

Vojinović je kazao da je, takođe, u planu izgradnja, kao i rekonstrukcija i adaptacija školske infrastrukture, koja će se posebno odnositi na prilagođavanje školskih objekata osobama sa invaliditetom.

„Jedan od najvećih problema, koji je prepoznat i traje već godinama, tiče se prebukiranosti gradskih, a naročito podgoričkih škola, u kojima se rad, usljed prostorne opterećenosti, organizuje u pet smjena“, rekao je Vojinović.

To se, kako je naveo, negativno odražava na organizaciju i kvalitet vaspitno – obrazovnog procesa.

Vojinović je poručio da će Ministarstvo preuzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se izgradile nove škole i na taj naćin rasteretile postojeće po pitanju broja učenika i kako bi kvalitet obrazovanja bio na što većem nivou.

„Međutim, na ovaj način, problem će se djelimično riješiti, s obzirom na to da u ruralnim sredinama postoje škole velikih prostornih kapaciteta, koje pohađa samo par učenika“, kazao je Vojinović.

On je rekao da ta decenijska pojava migracije stanovništva iz seoskih naselja u grad, kao i proces brze urbanizacije, prevazilazi nadležnosti Ministarstva prosvjete i postaje društveni problem, pa je, kako smatra, neophodno izvršiti decentralizaciju, kako na društvenom nivou, tako i u oblasti obrazovanja.

„Takođe, prevoz učenika i prosvjetnih radnika u ruralnim sredinama je bio i ostao veliki problem, koji ćemo detaljno razmotriti u narednom periodu i, vjerujem, uspjeti da obezbijedimo jednak pristup obrazovanju za svako dijete, što je krajnji cilj Ministarstva prosvjete“, naveo je Vojinović.

On je, odgovarajući na pitanje da li i u kojoj mjeri zatečeno stanje u resoru prosvjete otežava postizanje rezultata koje javnost očekuje, kazao da smatra da je Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS) bilo previše obimno – sastavljeno od četiri strateška i zahtjevna resora, i da zbog toga nije moglo pružiti rezultate kakve je javnost očekivala.

„Imajući u vidu važnost resora prosvjete i činjenicu da obrazovanje predstavlja stub ovog društva, usljed kompleksnosti nekadašnjeg MPNKS-a, smatram da obrazovanje nije dobilo fokus koji zaslužuje“, rekao je Vojinović.

Upravo zato je, kako je kazao, došlo do propusta i nagomilanih problema.

„Čvrsto vjerujem da ćemo profesionalnim radom i zalaganjem Ministarstva prosvjete, obrazovnih ustanova, kroz tijesnu saradnju sa relevantnim institucijama, nevladinim sektorom i međunarodnim partnerima, ne samo riješiti pomenute probleme, već postići vidljive rezultate na dobrobit prosvjetne zajednice i obrazovnog sistema uopšte“, naveo je Vojinović.

Na pitanje da li će resor na čijem je čelu ispitati na koji način je smijenjeno više od 200 direktora prosvjetnih ustanova u Crnoj Gori, on je odgovorio da resorno ministarstvo nema zakonski mehanizam kontrole postupka razrješenja navedenih direktora.

To je, kako je dodao, isključivo u nadležnosti suda, po podnešenim tužbama razriješenih direktora.

„Ono što bih istakao jeste da će Ministarstvo prosvjete, u svakom pojedinačnom slučaju, poštovati odluku nadležnog suda, ali će, takođe, pratiti sudske procese, sa nastojanjem da iz te situacije izađe sa što manje troškova“, kazao je Vojinović.

Upitan da li smatra da je upisna politika usklađena sa potrebama tržišta rada i zahtjevima srednjoročne i dugoročne razvojne politike Crne Gore, on je rekao da je upisna politika, pored odgovarajuće obrazovne ponude, osposobljenih nastavnika i opremljenih škola, ključni činilac od kojeg zavisi usklađenost obrazovanja i tržišta rada.

„Važno je istaći da se svi obrazovni programi rade na osnovu standarda zanimanja koji se pripremaju u saradnji sa poslodavcima“, naveo je Vojinović.

Poslodavci su, kako je dodao, u mogućnosti da iskažu svoje potrebe po pitanju sadržaja programa i obima pojedinih stručnih oblasti u okviru programa i na taj način obezbjeđuje se da programi odgovaraju zahtjevima tržišta rada.

Vojinović je poručio da je potrebno raditi na kontinuiranom stručnom usavršavanju nastavnika za primjenu novih tehnologija u nastavi, opremanju škola, pripremi udžbenika.

„Posebno bih istakao dalji rad na popularizaciji dualnog obrazovanja. U dualnom obliku učenik se upisuje u školu koja će obaviti teorijsku nastavu, a kompletno praktično obrazovanje učenika obavlja se kod poslodavca“, naveo je Vojinović.

Na pitanje koliki je procenat djece uzrasta od tri do šest godina koja pohađaju predškolske ustanove u Crnoj Gori, on je odgovorio da je u 2020. ukupan obuhvat djece tog uzrasta iznosio 77 odsto, dok se ove godine primjećuje tendencija rasta do 80 odsto.

Vojinović je podsjetio da je Ministarstvo prosvjete u oktobru usvojilo Strategiju ranog predškolskog vaspitanja i obrazovanja za period do 2025. godine, a jedan od strateških ciljeva odnosi se na povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

Strategijom je, kako je dodao, predviđeno da do 2025. godine 90 odsto djece tog uzrasta bude u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

„Aktivnost koju Ministarstvo sprovodi u cilju povećanja broja djece koja upisuju vrtiće usmjerena je prvenstveno na povećavanje kapaciteta javnih predškolskih ustanova gradnjom novih vrtića“, kazao je Vojinović.

Kako je naveo, u prethodnom periodu opredijeljena su sredstva i izgrađeni su novi vrtići u Herceg Novom, Pljevljima, dva vrtića u Tuzima i tri vrtića u Podgorici – u naseljima Zagorič, Blok 6 i Stari aerodrom.

Vojinović je rekao da je u planu izgradnja novih objekata u naseljima gdje oni ne postoje.

„Takođe, Ministarstvo radi na proširenju prostornih kapaciteta javnih predškolskih ustanova – dogradnja, nadogradnja ili rekonstrukcija, i u tom smislu nastoji da cjelokupna raspoloživa površina postojećih ustanova bude maksimalno iskorišćena za kvalitetan boravak i aktivnosti djece“, kazao je Vojinović.

Prema njegovim riječima, jedna od važnih aktivnosti realizovanih u cilju povećanja obuhvata djece predškolskim vaspitanjem odnosi se na jačanje svijesti javnosti o značaju uključivanja djece u programe ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Vojinović je naveo da je upravo takva jedna kampanja počela da se realizuje u saradnji sa UNICEF-om, u lokalnim sredinama.

„Nakon potrebne edukacije zaposleni u svakom vrtiću će izložiti roditeljima/starateljima i ukupnoj javnosti u lokalnim zajednicama značaj upisa nove djece i dobrobiti koju pruža rano predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, kazao je Vojinović.

On je, odgovarajući na pitanje da li Ministarstvo planira da preduzme neke aktivnosti kako bi se povećao broj pripadnika romske i egipćanske populacije koji upisuju srednje škole i fakultete u Crnoj Gori, rekao da se aktivnosti koje sprovode u cilju povećanja broja pripadnika RE populacije koji upisuju srednje škole i fakultete sprovode u skladu sa Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2021-2025.

Vojinović je kazao da su prema toj strategiji u septembru objavili konkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima RE populacije u iznosu od 60 EUR na mjesečnom nivou.

„Takođe, u osnovnim i srednjim školama, u okviru projekta koji realizuje nevladina organizacija Mladi Romi u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, angažovani su mentori (nastavnici) u cilju intenziviranja dodatne nastave sa pripadnicima te populacije“, rekao je Vojinović.

Kako je naveo, u skladu sa tom stategijom, objavljen je konkurs i za studente RE populacije koja iznosi 150 EUR na mjesečnom nivou.

„Dom, u okviru svojih smještajnih kapaciteta, namjenski opredjeljuje do pet odsto kapaciteta za smještaj studenata iz najosjetljivijih grupa stanovništva i korisnicima materijalnog obezbjeđenja po propisima o socijalnoj zaštiti, među kojima su pretežno pripadnici RE populacije“, dodao je Vojinović.

Govoreći o zahtjevu grupe roditelja iz Nikšića da u nikšićkoj Gimnaziji bude formirano sportsko odjeljenje, on je naveo da je praksa pokazala da učenika koji se bave sportom ima i u gimnazijama i stručnim školama širom Crne Gore.

Kako je kazao, važnost stvaranja uslova za učenike sportiste, kako za njihovo obrazovanje, tako i bavljenje sportom, prepoznata je i u zakonima iz oblasti obrazovanja.

„Tako, Zakon o gimnaziji i Zakon o stručnom obrazovanju daju mogućnost da se učenicima – sportistima prilagodi ispunjavanje nastavnih obaveza“, rekao je Vojinović.

Način prilagođavanja, kako je dodao, određuje nastavničko vijeće škole.

„Pravilnikom o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u gimnaziju utvrđeni su opšti i posebni uslovi za upis u odjeljenje specijalističke gimnazije“, pojasnio je Vojinović.

Kako je naveo, broj učenika, potreban za formiranje odjeljenja, propisan je odgovarajućim pravilnikom.

„Dakle, formiranje specijalističkih odjeljenja zavisi od toga da li učenici ispunjavaju uslove za upis u gimnaziju i od od toga li će se za upis prijaviti dovoljan broj učenika za formiranje odjeljenja, u skladu sa normativima“, kazao je Vojinović.

