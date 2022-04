Vlada usvojila paket restriktivnih mjera prema Rusiji

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore usvojila je na današnjoj sjednici paket restriktivnih mjera prema Rusiji.

To je na Tviteru /Twitter/ objavio potpredsjednik Vlade Dritan Abazović.

„Upravo usvojen paket restriktivnih mjera prema Rusiji“, naveo je Abazović.

On je zahvalio svim ministrima na saradnji.

