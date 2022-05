Vlada povukla iz skupštinske procedure Predlog zakona o popisu

Podgorica, (MINA) – Vlada je iz skupštinske procedure povukla Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova, koji je utvrdila prethodna izvršna vlast.

Kako je danas objavljeno na sajtu Vlade, zaključak o povlačenju Predloga zakona donijet je na sjednici Vlade održanoj 12. maja.

Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova utvrdila je prethodna Vlada 29. decembra prošle godine, a 14. januara dostavila ga je Skupštini na razmatranje.

