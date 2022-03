Uvesti fleksibilno radno vrijeme za roditelje djece do tri godine

Podgorica, (MINA) – Za roditelje djece do tri godine potrebno je uvesti fleksibilno radno vrijeme, navodi se u inicijativi Socijaldemokrata (SD) za balans između privatnog i poslovnog života.

Iz SD-a je saopšteno da su potpredsjednik te partije Boris Mugoša i predsjednica Foruma žena Ivana Raščanin Radičević o toj inicijativi danas razgovarali sa Savezom sindikata.

U inicijativi se navodi da je neophodno radni prostor i vrijeme, u najvećoj mogućoj mjeri, prilagođavati obavezama oko porodice.

Iz SD-a su kazali da će inicijativa ubrzo u cjelosti biti predstavljena javnosti.

“Ukoliko se ona usaglasi i prihvati od nadležnih, trebalo bi da dovede do usklađivanja Opšteg kolektivnog ugovora i određenih izmjena u Zakonu o radu”, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz SD-a, ideja je da se radno okruženje prilagodi potrebama zaposlenih roditelja, uvede fleksibilnije radno vrijeme za roditelje kojima je to neophodno, kao i čitav niz drugih aktivnosti, koji bi poslužili boljem usklađivanju privatnog i poslovnog života.

“Za takve izmjene socijalni partneri, uključujući Savez sindikata, pokazali su otvorenost i podršku, ističući da se zajedničkim radom na tom polju mogu napraviti veliki iskoraci”, kaže se u saopštenju.

Mugoša i Raščanin Radičević kazali su da će inicijativa, ukoliko se bude primijenila, kreirati potpuno drugačiji poslovni i porodični ambijent.

“To će značiti bolju porodičnu organizaciju i više vremena sa djecom, ali ne nauštrb poslodavca. Poenta je, prije svega, u racionalnijoj raspodjeli vremena”, poručili su Mugoša i Raščanin Radičević.

