Uhapšen Miloš Medenica

Podgorica, (MINA) – Miloš Medenica, sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, uhapšen je jutros na aerodromu u Golubovcima.

Kako saznaje Televizija Vijesti, on je uhapšen nakon što je avionom iz Beograda, u deset sati i 35 minuta, sletio na aerodrom.

Viši sud je 5. maja naredio raspisivanje nacionalne potjernice za Medenicom, jer se sumnjiči da je organizovao kriminalnu grupu čiji je član bila i njegova majka, dugogodišnja prva žena crnogorskog sudstva.

Po podacima Europola, Medenica se bavio krijumčarenjem cigareta i trgovinom drogom.

On se do sada navodno nalazio u jednoj beogradskoj klinici, gdje se liječio od bolesti zavisnosti.

Njegova majka Vesna Medenica uhapšena je 17. aprila zbog sumnje da je kao član kriminalne organizacije izvršila protivzakoniti uticaj i nalazi se u pritvoru.

