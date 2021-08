Sumnja se da je požar na brdu Gorica podmetnut

Podgorica, (MINA) – Požar, koji je danas buknuo u blizini brda Gorica u Podgorici, zbog jakog vjetra proširio se na druge lokacije, saopštili su iz Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, navodeći da ekipe aktivno rade kako bi vatru stavile pod kontrolu.

Iz službe zaštite i spašavanja kazali su da će zbog sumnje da su požari podmetnuti, a imajući u vidu da je za kratko vrijeme vatra zahvatila više različitih lokacija, podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih NN lica.

Požar je Službi zaštite i spašavanja prijavljen danas u prijepodnevnim satima, a koordinisanom akcijom više ekipa, pored vjetra koji je otežavao gašenje, u 12 sati i 17 minuta stavljen je pod kontrolu.

“Nažalost, zbog jakog vjetra, požar je proširen na druge lokacije i aktivno se radi na stavljanju vatre pod kontrolu”, kaže se u saopštenju.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Goran Janković rekao je da se kompletan sastav Službe, sa 22 vatrogasno-spasilačka vozila, danas nalazi na terenu.

On je kazao da su angažovane njihove kolege iz Danilovgrada, Bara, Cetinja i da upravo dolaze i kolege iz Kolašina.

“Imali smo veliku pomoć naših kolega i veoma smo zahvalni na tome”, naveo je Janković.

On je kazao da je angažovan avion koji je u posjedu Direktorata za zaštitu i spašavanje, čiji prelet očekuju brzo, uz dva helikoptera Vojske Crne Gore, sa korpama za gašenje požara.

“Jedan požar je jutros stavljen pod kontrolu vrlo brzo, međutim, nakon par sati, požar je raširen na više lokacija”, rekao je Janković.

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković kazao je da već nekoliko sati ekipe rade da bi stavile vatru pod kontrolu, kako se ne bi ugrozili okolni objekti.

“Praktično cijeli dan kolege iz Službe zaštite i spašavanja, podržane od strane kolega iz drugih gradova Crne Gore, vode rat sa vatrenom stihijom, koja je zahvatila jedan značajan dio brda Gorice”, naveo je Vuković.

Vuković je, kako je saopšteno, iskazao divljenje zbog rada vatrogasaca i naglasio da nema dilemu da će odgovoriti i tom zadatku.

