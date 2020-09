Škole i vrtići spremni za početak školske godine

Podgorica, (MINA) – Vrtići i škole u Crnoj Gori spremno dočekuju početak školske godine, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, poručujući da će narednih dana intenzivno pratiti stanje, jer je uspostavljeni model podložan promjenama.

Iz tog resora podsjetili su da svi vrtići u Crnoj Gori sjutra počinju sa radom, dok će škole funkcionisati tako što će đaci od prvog do šestog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole pohađati nastavu u školi sa skraćenim časovima, a ostali onlajn, uz stalne konsultacije i ispitivanja u školi.

Direktorica direktorata nadležnog za predškolsko i osnovno obrazovanje, Arijana Nikolić Vučinić, kazala je da je preko Uprave za imovinu organizovana nabavka dezinfekcionih i drugih sredstava, u skladu sa količinama koje su tražile škole i vrtići.

Ona je navela da će ustanove biti opremljene, da će se držati distanca i poštovati ostale mjere.

Nikolić Vučinić poručila je da će škole učiniti sve da djeca budu sigurna i da škole budu prijatno, ali istovremeno maksimalno epidemiološki kontrolisano okuženje.

“Ali kako je jedan od ključnih elemenata bezbjednosti djece ponašanje mimo školskog dvorišta, velike nade polažemo i u roditelje, koji su naši partneri”, rekla je Nikolić Vučinić.

Ona je kazala da je trenutna epidemiološka situacija vrlo kompleksna.

“Mijenja se iz dana u dan, tako da očekujemo i moguća prilagođavanja i izmjene modela po kome sjutra đaci kreću. No, vidjećemo šta će se dešavati narednih dana”, rekla je Nikolić Vučinić.

Direktorica podgoričke škole “Vuk Karadžić” Svetlana Drobnjak navela je da je određena bojazan potpuno očekivana.

Ona je istakla da su sve škole, od gradskih do seoskih, uradile sve što su mogle i što je trebalo da bi djeca bila bezbjedna.

“Od opremanja sredstvima za dezinfekciju do toga da ćemo razgovarati sa njima, učiti ih kako se drži distanca, nosi maska”, navela je Drobnjak.

Ona je kazala da je djeci prije svega potrebno poručiti da je ovo privremeno stanje.

“Ministarstvo prosvjete učenicima svih razreda osnovne i srednje škole obezbijedilo je i snimljeni materijal za najveći broj predmeta, koji će se od sjutra emitovati na TVCG2 i to 1. 2. 3. 4. i 5. razred osnovne škole; Uci doma 2 (MNE sport 2) i to 6. 7. 8. 9. razred osnovne škole i 1. razred srednje škole; Uci doma 3 (MNE sport 3) i to 2. 3. 4. razred srednje škole”, kaže se u saopštenju.

Programska šema biće, zajedno sa detaljnim rasporedom časova, objavljivana svake nedjelje na portalu www.skolskiportal.edu.me gdje će biti pregledno i detaljno data, ali i na sajtu Ministarstva www.mps.gov.me; sajtu www.ucidoma.me i društvenim mrežama Ministarstva.

Snimljeni materijal biće od sjutra dostupan i na YouTube kanalu UciDoma.