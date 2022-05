Seri: Reforme u oblasti vladavine prava od presudne važnosti

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore treba da imenuje osobe koje će obavljati ključne pravosudne funkcije, poručio je šef Sektora za evropske integracije, politiku, medije i informisanje u Delegaciji Evropske unije (EU) u Podgorici, Rikardo Seri i dodao da su reforme u oblasti vladavine prava od presudne važnosti.

On je, na početnom sastanku Peer review misije Evropske komisije (EK) na temu borba protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, kazao da će Misija trajati četiri dana i da će se njihovi eksperti sresti sa predstavnicima crnogorskog pravosudnog sistema, tužilaštva i policije.

Eksperti EK, kako je dodao, sa njima će razgovarati sa o kapacitetima Crne Gore za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou.

Seri je rekao da će se tokom Misije razgovarati o cjelokupnom krivičnom postupku, od faze istrage, pa sve do pravosnažnih sudskih presuda.

Razmatraće se, kako je dodao, predmeti koji su u skorije vrijeme završeni, a na kojima su radili sudstvo i Tužilaštvo.

„Znamo svi da su reforme u oblasti vladavine prava od presudne važnosti kako bi se moglo napredovati u toj oblasti. Između ostalog, to uključuje činjenicu da Skupština Crne Gore treba da imenuje osobe koje će popuniti trenutno upražnjene pravosudne funkcije, uključujući funkciju vrhovnog državnog tužioca“, naveo je Seri.

EU će, kako je dodao, izvjestiti o napretku u toj oblasti u izvještaju koji će biti objavljen na

jesen.

„Ovo nije prva misija ove vrste, bila je već jedna, koja je održana 2019. godine i iz nje su proistekle određene preporuke koje su date crnogorskim organima. I u sklopu ove Misije biće ocijenjen napredak koji je ostvaren do sada i dat novi skup preporuka“, kazao je Seri.

Te preporuke, kako je dodao, služiće kao široka mapa puta za Crnu Goru dok bude radila na jačanju i unapređivanju pristupa u borbi protiv organizovanog kriminala.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da je prioritet 43. Vlade snaženje evropskog puta, ispunjavanje preporuka EK i što brži ulazak Crne Gore u EU.

“To je u ekspozeu naveo premijer Dritan Abazović. Neraskidivo sa tim u vezi je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije”, rekao je Adžić.

On je naveo da očekuju još snažniju borbu protiv negativnih pojava.

“Ali, zaista smo u jednoj brzini koja daje veliko ohrabrenje svima nama koji se borimo protiv organizovanog kriminala i korupcije. Nakon proteklih par mjeseci, mogu reći da u Crnoj Gori više nema nedodirljivih”, kazao je Adžić.

Prema njegovim riječima, jasno je da je borba krenula na svim nivoima i da u tom pravcu nastavljaju u budućem periodu.

Adžić je ukazao na rekordne zapljene kokaina, cigareta, smanjenje procenta kriminaliteta u Crnoj Gori, porast rasvijetljenih teških krivičnih djela, kao i brojne spriječene likvidacije za šta su najzaslužnije pripadnici Uprave polcije.

On je naveo da je saradnja između institucija, koje se bave borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije, zaista na visokom nivou.

“Bez obzira na našu želju i volju, ne bismo uspjeli da nijesmo imali snažnu podršku naših evropskih partnera”, istakao je Adžić.

Kako je naveo, nakon ostvarenih rezultata koji su zaista vidljivi, ovo je jedinstvena prilika da svi zajedno ulože dodatni napor kako bi se ubrzao proces pristupanja Crne Gore EU.

“Mogu garantovati da ću ja lično i institucija koju predstavljam uraditi sve da u šta kraćem roku postanemo prva naredna članica EU”, rekao je Adžić.

Ministar pravde Marko Kovač kazao je da je 43. Vlada formirana sa ciljem bržeg i efikasnijeg procesa pristupanja Crne Gore EU.

“S tim u vezi, čvrsto sam uvjeren da su sve institucije svjesne izazova koji su pred nama, a zbog toga će svaka vaša preporuka biti prihvaćena sa dužnom pažnjom”, naveo je Kovač.

On je dao osvrt na neke od preporuka sa posljednje Peer review misije.

“Kada je u pitanju Zakonik o krivičnom postupku sve preporuke jesu i biće razmatrane od radne grupe”, kazao je Kovač.

On je rekao da je Analiza primjene sporazuma o priznanju krivice završena, sve u cilju stvaranja jasnije slike u kom pravcu će se pristupiti izmjenama kod primjene tog instituta.

“Takođe, u decembru prošle godine su izvršene izmjene Zakonika o krivičnom postupku zbog mjera tajnog nadzora kako bi se omogućila njihova puna i adekvatna primjena”, dodao je Kovač.

On je istakao da Crna Gora mora nastaviti sa reformama.

“Ne samo zbog godišnjih izvještaja o napretku Crne Gore na putu ka EU, ne samo zbog želje da privremena mjerila pretvorimo u završna, već zbog nas i budućnosti našeg društava koje ne može postojati bez vladavine prava”, naglasio je Kovač.

