Saslušanje Amfilohija pokazivanje neprimjerene sile

Podgorica, (MINA) – Saslušanje mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koje je trajalo šest sati, predstavlja pokazivanje neprimjerene sile, ocijenio je njegov branilac Dragan Šoć, navodeći da je država ovim postupkom izgubila na autoritetu i ugledu.

Službenici Centra bezbjednosti Podgorica danas su podnijeli krivičnu prijavu protiv Amfilohija zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti.

Amfilohije je jutros oko 11 sati stigao u podgoričku policiju, kako bi se od njega prikupila obavještenja zbog organizovanja sinoćne itije u Podgorici. Saslušanje je trajalo šest sati.

“Jasno je da je ovo jedan kontinuirani potez šikane sveštenstva pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Amfilohija”, rekao je Šoć.

Vlast, kako je dodao, želi da vrši permanentni pritisak i u tom pravcu se ne libi da preduzima mjere koje su nedostojne.

“Držati čovjeka od 82 godine šest sati, bez ikakvog razloga, mnogo je više nego samo neprofesionalno ponašanje, ovdje se radi ili o gluposti samog tužioca ili o naređenju koje mu je dato i koje on mora da završi”, kazao je Šoć.

On je poručio da javnost treba da zna da je ovdje u pitanju pokazivanje sile na neprimjeren način.

“Ja mislim da država odnosno vlast nije dobila, već je izgubila na autoritetu i ugledu. Ne može se ponašati tako prema ljudima koji se nalaze na čelu crkve”, poručio je Šoć.

Prema njegovim riječima, saslušanje je moglo da se završi za sat.

Šoć je kazao da je sve bilo u nadležnosti tužioca Nikole Boričića.

“Njegovo ime će se naći na listi neprofesionalnih tužilaca”, rekao je Šoć.

On je kazao da je Afmilohije tokom saslušanja na svako pitanje odgovorio i da odgovore nije izbjegavao.

“Afmilohije je litije prijavio. Država nije smjela ovo da dopusti. Ovo je sramota za vlast”, poručio je Šoć.

Šoć je, na pitanje kako su se policajci ponašali prema Amfilohiju, odgovorio da su bili korektni i da su svoj posao odradili kako treba.

Na pitanje da li će se i dalje održavati litije, on je rekao da je to u nadležnosti MCP-a.

Advokat Božo Milonjić rekao je da, bez obzira što je podnesena krivična prijava, tu nema dokaza, nema osnova sumnje za to krivično djelo i zato je bilo zadržavanje do šest sati.

On smatra da je saslušanje trajalo dugo, dodajući da je to je radnja koja se obavlja u najkraćem roku, ali očigledno da to nije bila namjera tužioca.

“Mitropolit je do posljednjeg minuta bio na saslušanju. Želim da skrenem pažnju da je postupanje državnog tužioca bilo nekorektno i da je saslušanje trebalo da se završi za sat”, rekao je Milonjić.