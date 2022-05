SAD spremne da pomognu u reformi pravosuđa i odblokiranju poglavlja 23

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) spremne su da pomognu u reformi pravosuđa i odblokiranju pregovaračkog poglavlja 23, poručeno je sa sastanka ministarke evropskih poslova Jovane Marović sa američkom ambasadorkom u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Vlade, konstatovano da će saradnja Crne Gore i SAD-a u oblasti reforme pravosuđa, ispunjenja mjerila u poglavljima 23 i 24 i optimizacije i reforme pregovaračke strukture i njenog usklađivanja sa Novom metodologijom, biti prioriteti u odnosima dvije države.

Rajnke je pozdravila opredjeljenje nove Vlade da se fokusira na ubrzanje pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom (EU).

Ona je naglasila značaj reforme pravosuđa i izbora kompetentnih profesionalaca na važne pozicije u pravosudnom sistemu.

“Ambasadorka je najavila nastavak podrške SAD-a nastojanjima crnogorskih institucija da ostvare konkretne rezultate, posebno u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala”, kaže se u saopštenju.

Marović je rekla da je u fokusu pregovaračkog procesa Crne Gore sa EU ispunjenje privremenih i dobijanje završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24.

“Osim podrške Unije na tom putu, Crna Gora izuzetno cijeni i podršku SAD-a kao strateškog partnera“, kazala je Marović.

Ona je pojasnila da su za napredak u poglavlju 23 neophodna ključna imenovanja u pravosuđu.

Marović je navela da kao nekadašnji član te radne grupe ima jasnu sliku i viziju kako pregovaračka struktura treba da izgleda kako bi bila prilagođena Novoj metodologiji proširenja.

