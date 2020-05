Sa Danilovićem šetalo više desetina građana

Podgorica, (MINA) – Više desetina građana Podgorice šetalo je večeras sa liderom Ujedinjene Crne Gore (UCG) Goranom Danilovićem, koji je ranije najavio da će od večeras početi sa “protestnim šetnjama tišine”.

Danilović je, kako je objavljeno na Facebook stranici UCG, kazao da šetnja nije organizovana.

„Ništa nije organizovano, ali vidim da narod voli da šeta. Moja poruka je – ja šetam nedjeljom i četvrtkom u 20 sati, pa ostali kako hoće“, rekao je Danilović dok su okupljeni građani skandirali „Ne damo svetinje“.

Danilović je u subotu dao izjavu u podgoričkom Centru bezbjednosti, nakon što mu je uručen poziv zbog najave organizovanja javnog okupljanja.

On je kazao da protestuje što je dobio poziv kao organizator javnog okupljanja, jer to nije, “a volio bi, da su redovne prilike, da to može biti”.