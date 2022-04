Rajzing Rajnke: Crna Gora i SAD istinski saveznici

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Sjedinjene Američke Države (SAD) su istinski saveznici, koji imaju odličnu saradnju u sektoru bezbjednosti, poručila je američka ambasadorka u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke tokom obilaska radova u kasarni u Kolašinu.

Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da su Rajzing Rajnke i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Milutin Đurović danas obišli završetak radova na platformi za stacionarno logorovanje, koje izvode pripadnici Nacionalne garde Mejna i VCG u kasarni Breza u Kolašinu.

Rajzing Rajnke istakla je da je ovo prvi put da pripadnici Oružanih snaga SAD-a i VCG rade rame uz rame na projektu izgradnje održive infrastrukture.

„Ona je poručila da su Crna Gora i SAD istinski saveznici, koji imaju odličnu saradnju u sektoru bezbjednosti, naglasivši da su pred nama brojne zajedničke aktivnosti, kojima će domaćin biti naša zemlja“, kaže se u saopštenju.

Rajzing Rajnke je rekla da unapređenje uslova za obuku oružanih snaga omogućava da se još efikasnije čuva država, ali i Alijansa.

Đurović je naglasio da je izuzetno zadovoljan saradnjom inženjeraca VCG i njihovih američkih kolega.

On je istakao da takvi projekti jačaju saradnju dvije zemlje, ali i podižu kvalitet obuke.

„Razmjenom iskustava na svim poljima snažimo kapacitete i time doprinosimo boljoj bezbjednosti ne samo svoje zemlje, već i NATO-a“, kazao je Đurović.

On je poručio da je kvalitetna infrastruktura jedan od preduslova modernih i efikasnih oružanih snaga, zbog čega će VCG nastaviti da je unapređuje.

Predsjednik Opštine Kolašin Milosav Bulatović rekao je da je ponosan na tradicionalno dobru saradnju sa VCG i istakao benefite koje stanovnici tog grada imaju od nje.

