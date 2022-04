Radulović: Pravi trenutak za EU da ubrza politiku proširenja

Podgorica, (MINA) – Na Zapadnom Balkanu potrebna je proaktivnija uloga Evropske unije (EU), poručio je ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović, navodeći da je pravi trenutak za Uniju da konačno ubrza i podstakne politiku proširenja.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Radulović je, na plenarnoj sjednici Konferenciji o budućnosti Evrope, rekao da je od samog početka te konferencije Crna Gora pokazala želju i odlučnost da aktivno učestvuje u tom inkluzivnom projektu.

“U kontekstu rata u Ukrajini, Radulović je ocijenio da je na Zapadnom Balkanu potrebna proaktivnija uloga EU i da je došao pravi trenutak za Uniju da konačno ubrza i podstakne politiku proširenja, u cilju očuvanja mira i stabilnosti regiona”, kaže se u saopštenju.

On je dodao da, kao što neke do sada tradicionalno vojno neutralne EU zemlje, poput Švedske i Finske, danas razmišljaju o članstvu u NATO-u, tako i neke zemlje Alijanse, poput Crne Gore, moraju imati ubrzanu integraciju u EU.

To predviđa, kako je naveo Radulović, i nova metodologija pregovora.

On je istakao da se Crna Gora, kao pouzdan partner, u potpunosti usklađuje sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Unije.

Radulović je kazao da je Crna Gora posvećena zajedničkoj viziji ujedinjene, kohezivne i jake Evrope, što dokazuje i glavni strateški spoljnopolitički cilj države – članstvo u EU.

“U kontekstu saradnje između EU i NATO-a, šef crnogorske diplomatije ocijenio je da saradnja te dvije organizacije mora biti jaka zarad sigurnosti i budućnosti čitave Evrope”, navodi se u saopštenju.

