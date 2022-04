Prozivanjem Bulajića prikrivaju propast pregovora o manjinskoj vladi

Podgorica, (MINA) – Prozivanje predsjedavajućeg parlamenta Strahinje Bulajića da zakaže sjednicu na teme koje ne propisuje Poslovnik, samo je još jedna od podmetačina kojom neko želi da sakrije propast pregovora o manjiskoj vladi, smatraju u Demokratskom frontu (DF).

Iz Demokratske partije socijalista (DPS) pozvali su ranije Bulajića da što prije sazove sjednicu na kojoj bi se razmatrale hitne mjere povodom rasta cijena proizvoda, a iz Socijaldemokratske partije da bude elementarno odgovoran i omogući funkcionisanje parlamenta u skladu sa Ustavom.

U reagovanju DF-a navodi se da je „papagajsko ponavljanje“ iste priče određenih političkih subjekata oko zakazivanja sjednice Skupštine puki doprinos nerazumnom pritisku na Bulajića.

Iz tog političkog saveza su kazali da je mnogo poštenije da partneri okupljeni oko projekta manjinske Vlade obavijeste javnost da nakon dva mjeseca nisu uspjeli da se dogovore, zbog čega treba da omoguće da se izabere tehnička Vlada.

„Prozivanje predsjedavajućeg Parlamenta da im zakaže sjednicu koja bi se bavila temama koje ne propisuje Poslovnik o radu, samo je još jedna od podmetačina kojom neko želi da sakrije propast pregovora oko izbora Abazovićeve Vlade od strane DPS-a i satelita“, kaže se u reagovanju DF-a.

Prema njihovim riječima, jasno je članom 16 Poslovnika propisano da nakon smjene predsjednika Skupštine, prva naredna sjednica mora početi tačkom izbor novog predsjednika.

„Sve ostale inicijative, zabrinutost i višak brige za zajednicu su najobičnija magla i demagogija u funkciji prikrivanja srušenosti jednog nedemokratskog i prevarnog projekta kao što je izbor manjinske Vlade“, ocijenili su iz DF-a.

Oni su naglasili da Skupština nikada nije ni bila zaključana, „a dovoljno je da neki prostom posjetom zakonodavnom domu to i uvide“.

„Takođe, oni koji se međusobno preganjaju na javnoj sceni oko propalih planova, naročito gubitnici izbora 30. avgusta, treba da imaju na umu da se vlast osvaja jedino na izborima“, poručili su iz DF-a.

