Protest ispred RTCG zbog debate o abortusu

Podgorica, (MINA) – Grupa od oko stotinu građanki i građana okupila se večeras ispred zgrade Radio Televizije Crne Gore (RTCG), neposredno prije početka emisije u kojoj je organizovana debata o abortusu.

Večeras se u emisiji na Javnom servisu organizuje debata na temu abortusa, a gosti su Slađana Ćorić iz Ministarstva zdravlja, specijalista ginekologije i akušerstva Kliničkog centra Vojislav Šimun, protojerej-stavrofor Srpske pravoslavne crkve Gojko Perović i feministkinja i aktivistkinja Paula Petričević.

Građanke su se spontano okupile da bi, kako su rekle, izrazile nezadovoljstvo zbog “aspiracija strane crkve da kontroliše i upravlja životima žena, a posredno kontroliše rađanje i sudbine ljudi”, prenosi Pobjeda.

“Suprotstavljajući se neznanju, bahatosti, neosvješćenosti, bezobrazluku i nekulturi svojstvene onima koji su ubijeđeni da odlučuju u tuđe ime, građanke su skrenule pažnju da su u priči o oduzimanju prava ženama da odlučuju o svom tijelu najglasniji muškarci, i to najčešće oni koji su se zavjetovali na celibate”, navele su građanke u saopštenju.

Kako su kazali okupljeni, “ko bi više znao o trudnoći, abortusu i rađanju nego oni koji to nikada nijesu iskusili”.

“Šovinisti, oni koji su osveštavali oružje, prikrivali pedofiliju u svojim redovima, spremni da zabrane abortus, ali ne i da osude stradanje nevinih žrtava među kojima je najviše žena i djece”, naglasile su građanke.

Kako su navele, ima i nekih žena koje su podjednako glasne, a njihove riječi su puno tužnije, ali i opasnije.

“Mogu one da ne razumiju nečiju odluku da ode na abortus, ali ne smiju niti imaju pravo da o tome sude i još manje da odlučuju hoće li to pravo imati druge žene ili ne”, kazale su građanke.

One su istakle da je abortus, prije svega, odluka žene koja je trudna, a potom i zajednička odluka nje i njenog partnera.

“Vrijeme je da se lažni moralisti konačno osvijeste i shvate da svaka osoba ima pravo da sa svojim tijelom i životom radi šta želi i smatra najboljim u tom trenutku. Neće umjesto nje odlučivati crkva”, poručile su građanke.

Na protestu su nošene parole – “Dalje ruke od mojih jajnika”, “Djevojčice, a ne majke”, “Abortirajmo klerofašistički mrak”, “Gojko, šta misliš o spirali?”, “Gośa, sta misliš o silovanju?”, “Ženi ženino, popu popovo”, “Zaludu mijenjate naslove, zakon mijenjati nećete”, prenosi Pobjeda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS