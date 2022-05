Prošle godine oboren rekord u broju MR pregleda

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) je, tokom najjačeg udara koronavirusa prošle godine, uspio da obori rekord u broju pruženih zdravstvenih usluga, pa i na magnetnoj rezonanci (MR), saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su rekli da su 2019. godine, koju je obilježio apsolutno redovan rad, u Centru za RTG urađena 14.722 pregleda na MR, dok ih je tokom 2020. urađeno 12.406.

„Prošle godine u Centru za RTG urađeno je 15.270 MR pregleda, što je za oko 20 odsto više u odnosu na 2019“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je požrtvovan rad KCCG-a, između ostalog, i u Centru za RTG, vidljiv i u prva tri i po mjeseca ove godine.

Iz KCCG su kazali da su, od 1. januara do 15. aprila, urađena 4.384 MR pregleda.

„To znači da je izvjesno da ćemo, ukoliko okolnosti, uz naš vrijedni kadar, dozvole, premašiti i rezultat iz prošle godine“, naveli su iz te zdravstvene ustanove.

Centar za RTG, kako su kazali, radi svakog dana prije podne i popodne uz ambulantu za prioritetne pacijente od 19 do 21 sat na dva aparata, kao i vikendom na dodatnom trećem aparatu u Institutu za bolesti djece.

„Osim toga u kontinuitetu otvaramo i termine za dopunski rad i za konzilijum za MR. Takođe, na MR dijagnostici imamo ambulantu za preglede po prioritetu koje otvaramo mjesečno i koji se popune za pet do šest dana“, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da u Centru za RTG funkcioniše pet odjeljenja u kojima radi 21 ljekar i 44 medicinskih sestara i tehničara.

