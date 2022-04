Problemu vršnjačkog nasilja pristupiti sistemski

Podgorica, (MINA) – Problemu vršnjačkog nasilja mora se pristupiti sistemski i osnažiti saradnju na svim nivoima, poručeno je sa sastanka direktora Uprave policije Zorana Brđanina i direktorice Udruženja Roditelji, Kristine Mihailović.

Iz Uprave policije je saopšteno da je sastanak bio povod za razgovor o dosadašnjoj, ali i za razmatranje modela buduće saradnje policije i te organizacije.

Navodi se da je u fokusu sastanka bila tema vršnjačkog i nasilja uopšte među djecom školskog uzrasta, kojem se treba posvetiti kontinuirana pažnja, naročito u dijelu istraživanja uzroka, a ne samo prilikom nastupanja konkretnih negativnih posljedica.

“Sagovornici su se saglasili da se tom problemu mora pristupiti sistemski, i da je neophodno osnažiti saradnju na svim nivoima, od donosilaca politika do njihove primjene od policije, centara za socijalni rad, škola i roditelja”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je dogovoreno da se organizuju zajednički sastanci i sa predstavnicima ostalih resora u čijoj su nadležnosti ta pitanja, kako bi se obezbijedila kvalitetnija primjena postojećih propisa, ali i dogovorili neophodni koraci u njihovom unapređenju.

Sastanku je prisustovala i šefica grupe za potražnu djelatnost, suzbijanje maloljetničke delikvencije i nasilja u porodici, Snežana Vujović.

