Preminulo pet osoba, 698 novozaraženih

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminulo je pet osoba, a registrovano je 698 novih slučajeva infekcije, od kojih 629 među građanima i 69 među turistima.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa tokom utorka završile analizu i dostavile rezultate za 4.613 uzoraka.

Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice 148, Bara 94, Ulcinja 81, Rožaja 51, Budve 44, Berana 39, Nikšića 37, Bijelog Polja 32, Kotora 28, Herceg Novog 22, Cetinja i Tivta po 18, Petinjice i Tuzi po 17, Danilovgrada 13, Pljevalja i Plava po 12, Mojkovca šest, Andrijevice četiri, Kolašina dva, Plužina, Gusinja i Žabljaka po jedan.

Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za utorak je iznosio 15,13 odsto.

“Tokom utorka IJZ-u je prijavljeno pet smrtnih ishoda povezanih sa kovid infekcijom kod pacijenta iz Bijelog Polja, Nikšića, Budve, Rožaja i Plava. Među preminulima najmlađi je bio star 68, a najstariji 82 godine”, kaže se u saopštenju.

Od posljedica infekcije koronavirusom, od početka avgusta do sada, preminulo je 66 osoba.

Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1.695.

Navodi se da je do 15 sati prijavljen oporavak kod 348 pacijenata.

Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 7.093.

U Crnoj Gori posljednji put je preko sedam hiljada aktivnih slučajeva bilo 27. marta, kada su zabilježena 7.104.

Od početka epidemijskih dešavanja ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 111.736.

U Podgorici su trenutno aktivna 1.592 slučaja koronavirusa, u Ulcinju 921, Budvi 763, Baru 740, Nikšiću 453, Bijelom Polju 382, Herceg Novom 327, Kotoru 326, Rožajama 325, Tivtu 264, Beranama 247, na Cetinju 133, u Pljevljima 114, Danilovgradu 98, Tuzima 93.

U Petnjici trenutno su aktivna 72 slučaja koronavirusa, u Mojkovcu i Plužinama po 27, Andrijevici i Gusinju po 22, Kolašinu 21, Šavniku 12 i na Žabljaku 11.

