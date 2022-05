Preminula Marina Miketić Nikolić

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnja novinarka Marina Miketić Nikolić preminula je danas poslije duge i teške bolesti.

Novinarsku karijeru započela u agenciji MINA, a nakon toga je radila kao novinarka, urednica i voditeljka na Televiziji IN.

Bila je i savjetnik za medije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a zatim PR u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Posljednje tri godine Marina je bila PR Aerodroma Crne Gore.

