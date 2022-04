Pozdravljaju odluku da sjednice Vlade budu otvorene

Podgorica, (MINA) – Građanska alijansa (GA) pozdravila je odluku nove Vlade da njene sjednice budu otvorene za javnost.

U toj nevladinoj organizaciji smatraju da je osim prenošenja sjednica, izuzetno važno da materijali budu dostupni javnosti, naročito o kadriranju, čime bi se javnost pravovremeno informisala o svim aspektima rada Vlade.

Iz GA su pozvali premijera Dritana Abazovića da unaprijedi saradnju i pokrene konsultacije Vlade sa nevladinim organizacijama.

“I poboljša uslova u kojima će nevladine organizacije učestvovati u razvoju demokratske Crne Gore i njenom putu ka EU integracijama”, napisali su iz GA na Tviteru.

