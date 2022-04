Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori postoje svi preduslovi za nesmetano odvijanje nastave u školama, saopštili su iz Uprave policije i poručili da svi subjekti moraju biti jedinstveni kada je javna bezbjednost u pitanju.

Udruženje Roditelji zatražilo je ranije od Vlade i ostalih državnih resora zaduženih za bezbjednost da se hitno obrate roditeljima u Crnoj Gori i kažu im da li je zagarantovana bezbjednost njihovoj djeci u školama i vrtićima od ponedjeljka.

Iz Uprave policije su kazali da svoj posao obavljaju profesionalno i savjesno.

„Takođe, ukazujemo da dizanje panike samo usložnjava napore koje ulažemo, a može biti od pomoći isključivo onima koji stoje iza serije lažnih dojava od prije neki dan“, naglasili su iz policije.

Prema njihovim riječima, u toku su aktivnosti nadležnih organa, što uključuje i intenzivne policijsko-tužilačke aktivnosti u zemlji, kao i one kroz mehanizam međunarodne saradnje.

Cilj svih tih aktivnosti je, kako su kazali iz Uprave policije, utvrđivanje okolnosti i motiva dojava o postavljenim eksplozivnim napravama proteklih dana, između ostalog, i sa aspekta lažnog prijavljivanja.

„Dodatno, policija na odgovarajući način postupa i u odnosu na provjere i prijave koje se odnose ili koje su u vezi sa medijski eksponiranim licima tim povodom“, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naglasili i značaj saradnje sa policijom u interesu opšte bezbjednosti, ali i radi smanjenja napetosti u društvu i širenja dezinformisanja.

„S tim u vezi, naglašavamo da, sa aspekta procjena koje smo do sada sproveli, postoje svi preduslovi za nesmetano odvijanje nastavnog procesa u školama“, kazali su iz policije.

U saopštenju se navodi da je Uprava policija otvorena.

„I apelujemo na obraćanje policiji radi objektivnog i tačnog informisanja, posebno u dijelu onih navoda čije objavljivanje ne doprinosi jedinstvu društva kada je javna bezbjednost u pitanju“, zaključuje se u saopštenju.

