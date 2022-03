U Ulcinju do devet sati glasalo 2,43 odsto građana

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Ulcinju do devet sati glasalo je 2,43 odsto građana, odnosno njih 495.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Ulcinja Vlado Filipovć rekao je agenciji MINA da je na biračkom mjestu broj 15 jedan građanin glasao javno, ali da je taj listič poništen.

U Ulcinju je potvrđeno pet izbornih lista, glasačko pravo imaju 20.392 birača, a građani glasaju na 38 biračkih mjesta.

Na izborima u tom gradu učestvovaće Albanska koalicija Demokratska unija Albanaca–Demokratski savez u Crnoj Gori, Demokrate, koalicija Za novi početak, Forca i Demokratska partija socijalista i Bošnjačka stranka.

