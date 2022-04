Sjutra izbor nove vlade na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parlament sjutra bi, na sjednici na Cetinju, trebalo da izabere novu vladu i predsjednika Skupštine.

Sjednicu su sazvali 46 poslanika koalicije Crno na bijelo, Demokratske partije socijalista i Liberalne partije, Socijalističke narodne partije, Bošnjačke stranke i Socijaldemokratske partije i Albanske koalicije Jednoglasno.

Najavljeno je da sjednici neće prisustvovati poslanici Demokrata, Demokratskog fronta, Ujedinjene i Prave Crne Gore.

Ranije predsjednik Skupštine Aleksa Bečić je smijenjen 7. februara , a potpredsjednik i predsjedavajući Skupštine Strahinja Bulajić podnio je ostavku 20. aprila.

U obrazloženju za sazivanje sjednice, 46 poslanika navode da je Bulajić u kontinuitetu odbijao da zakaže sjednicu, navodeći da će to učiniti kada dode do dogovora parlamentarne vecine oko izbora nove vlade.

“Ovakav čin doveo je do blokade parlamenta, kršenja Ustava Crne Gore i Poslovnika Skupstine”, navodi se u zahtjevu i ističe da Ustav ima najveću, nadzakonsku pravnu snagu.

“Zbog toga sa Ustavom moraju biti usklađeni zakoni i svi ostali pravni propisi u okviru pravnog sistema, kao i postupci svih državnih i organa koji obavljaju javna ovlašćenja”, navode poslanici koju su zakazali sjednicu.

Podsjeća se da je Bulajić podnio ostavku 20. aprila na mjesto potpredsjednika Skupštine, čime je prestala njegova uloga predsjedavajućeg.

“Zato obavještavamo o namjeri da mi, potpisani, 46 poslanika u Skupštini Cme Gore, saglasno opštem pravnom načelu “Ko može više može i manje” preuzimamo nadležnosti predsjedavajućeg Skupštine radi njene deblokade i omogućavanja ostvarivanja njene ustavne funkcije”, kaže se u obrazloženju za sazivanje sjednice.

Mandatar Dritan Abazović u nedjelju je dostavio ekspoze Skupštini, naglašavajući da je Crnoj Gori potrebna politička i društvena stabilnost, a svi članovi nove vlade dužni su da se bave budućnošcu države, a ne njenim daljim zarobljavanjem u prošlosti.

“Građani, osim mira i afirmacije svih drugih vrijednosti, očekuju da njihovi predstavnici daju mnogo veći doprinos pomirenju i uklanjanju vještački stvaranih tenzija, iza kojih se uvijek kriju interesi pojedinačnih krugova ili želja za sitnim političkim profitom”, kazao je Abazović.

On je istakao da zadatak koji stoji pred ovom generacijom političara jeste da rade na kompromisu oko opštih društvenih interesa, u korist, a ne na štetu građana.

“Samo međusobnim razumijevanjem, uvažavanjem i spremnošću da drzavni interes stavimo ispred ličnog i partijskog, ova država može naprijed”, istakao je Abazović.

Upravo zbog toga, kako je kazao, vladavina prava i ekonomski razvoj biće dva ključna stuba nove vlade.

“Oni nose pet prioritetnih pravaca djelovanja, i to su: borba protiv korupcije, više održivih investicija, integracija u Evropsku uniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine i afirmacija djece i mladih”, kazao je Abazović.

On je najavio da će nova vlada imati 18 ministarstava, od kojih če četiri resorna ministra biti i potpredsjednici i dva ministra bez portfelja.

Poslanici bi sjutra trebalo da izaberu novog predsjednika Skupštine, a kandidatkinja za tu funkciju je Danijela Đurović iz Socijalističke narodne partije.

Na dnevnom redu sjednice na Cetinju su i predložene izmjene zakona o akcizama i porezu na dodatnu vrijednost, kao i Predlog zakona o privrmenim mjerama za ograničavanje cjena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Posljednja tačka zasjedanja su izbori i imenovanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS