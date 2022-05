SAD podržavaju namjeru crnogorske Vlade da ubrza pristupanje EU

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) podržavaju namjeru crnogorske Vlade da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU), uspostavi istinski nezavisan pravosudni sistem i izbori se sa korupcijom i organizovanim kriminalom, poručio je američki državni sekretar Entoni Blinken.

Ambasadorka SAD Džudi Rajzing Rajnke uručila je crnogorskom premijeru Dritanu Abazoviću čestitku Blinkena povodom izbora 43. Vlade Crne Gore.

„Radujem se tijesnoj saradnji sa Vama i ostalim NATO saveznicama u odgovoru na neopravdani, brutalni rat Rusije protiv Ukrajine, koji je najveći izazov po evropsku bezbjednost u posljednjih nekoliko decenija“, naveo je Blinken u čestitki.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, kazao da SAD pozdravljaju to što se Crna Gora pridružila demokratijama širom svijeta u Ujedinjenim nacijama u osudi rata u Ukrajini, sankcionišući odgovorne i obezbjeđujući humanitarnu i bezbjednosnu podršku Kijevu.

Blinken je u pismu Abazoviću kazao da „rat Rusije takođe predstavlja napad na naše zajedničke demokratske vrijednosti, čineći Vašu posvećenost pomirenju, dijalogu i inkluziji još važnijom“.

„SAD podržavaju namjeru Vaše Vlade da ubrza pristupanje Crne Gore EU, uspostavi istinski nezavisan pravosudni sistem, izbori se sa korupcijom, organizovanim kriminalom, ojača bilateralnu trgovinu i investicije, te produbi regionalnu ekonomsku integraciju“, kaže se u čestitki.

Rajnke je, u razgovoru sa Abazovićem, kazala da SAD podržavaju ubrzani napredak Crne Gore u EU, uspostavljanje nezavisnog pravosudnog sistema, borbu protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je naveo da su SAD ne samo saveznik i prijatelj, već i strateški partner Crne Gore.

On je rakao da je zadovoljan dinamikom rada nove Vlade i optimizmom koju ona nosi.

„Dobra saradnja s parlamentom, što ukazuje da Vlada može da ostvari sveobuhvatan politički dijalog u cilju postizanja kompromisa oko imenovanja u ključnim oblastima u pravosuđu“, kazao je Abazović.

On je, ističući da su SAD važan ekonomski partner Crne Gore, naveo da je intenziviran bilateralni i ekonomski dijalog sa međunarodnim partnerima i saveznicima, s ciljem da se stvore uslovi za uspješnu turističku sezonu, ali i diverzifikaciju ekonomije.

„Cijenimo podršku SAD u našim evropskim integracijama. Zalažemo se za “ubrzanje po zaslugama”. Vlada Crne Gore je odlučna da ostvari rezultate u oblasti protiv organizovanog kriminala i korupcije i oni neće izostati“, zaključio je Abazović.

