Prihvatili poziv da učestvuju u vladi, kandiduju Vuksanovića za ministra

Podgorica, (MINA) – Hrvatska građanska inicijativa (HGI) je, na sjednici Središnjeg odbora, jednoglasno prihvatila poziv mandatara Dritana Abazovića da HGI participira u budućoj vladi Crne Gore.

Iz HGI-a su naveli da su članovi Središnjeg odbora jednoglasno odlučili da kandidat za ministra bez portfelja u manjinskoj vladi bude predsjednik HGI Adrijan Vuksanović.

Kako su kazali, smatraju kako da je njihovo učešće u vladi važan gest, koji će doprinijeti uvažavanju manjinskih prava i biti važan mehanizam u njihovoj afirmaciji.

“Na ovaj način šalje se snažna poruka međunarodnoj, ali i domaćoj javnosti da Crna Gora slijedi svoj prirodni put multinacionalnog sklada i uvažavanja doprinosa nacionalnih manjina na društvenom, kulturnom i političkom polju”, kazali su iz HGI.

U toj stranci smatraju da će sudjelovanjem u izvršnoj vlasti dati kvalitativnu vrijednost u evropskim integracijama, kao i u jačanju već postojećih prijateljskih odnosa Podgorice i Zagreba.

“Podsjećamo da je Vuksanović u prošlom mandatu Skupštine obnašao funkciju predsjednika Odbora za evropske integracije i da je stekao političku i socijalnu prepoznatljivost i afirmaciju kako u Crnoj Gori, tako i u Hrvatskoj”, kaže se u saopštenju.

