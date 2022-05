Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori pravda mora da se osjeti, a nedavno pokrenuti postupci pokazali su da pravosudne institucije mogu da funkcionišu, kazao je ministar pravde Marko Kovač.

Ambasador Austrije u Crnoj Gori Karl Miler i savjetnik za pitanja Zapadnog Balkana u austrijskom Ministarstvu pravde Georg Stava uručili su danas Kovaču čestitku koju je, povodom stupanja na dužnost, uputila federalna ministarka pravde Austrije, Alma Zadić.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva pravde, Kovač je kazao da se raduje spremnosti predstavnika Austrije da nastave saradnju sa tim resorom.

Navodi se da je Kovač tom prilikom izrazio nadu da će ta saradnja biti intenzivirana.

„Pomoć koju Austrija pruža Crnoj Gori kroz projekat EUROL III je izuzetno cijenjena od strane Ministarstva pravde“, istakao je Kovač.

Kako je saopšteno, Kovač se saglasio da Crna Gora zbog sebe, ali i zbog ubrzanja evropske integracije, mora ubrzati proces reformi unutar pravosuđa.

“Pravda mora da se osjeti unutar Crne Gore, a nedavno pokrenuti postupci su pokazali da pravosudne institucije mogu da funkcionišu”, kazao je Kovač.

On je naglasio važnost dobre primjene Sporazuma o priznanju krivice pri rješavanju krivičnih postupaka.

“Pored svih političkih razlika u okviru parlamenta, nadam se volji i spremnosti da izaberemo nove donosioce odluka, kako bi sudski i pravosudni sistem podigao vladavinu prava u Crnoj Gori na viši nivo”, kazao je Kovač.

Kovač je dodao da kadar unutar takvih institucija mora biti odraz stručnosti i profesionalnosti.

Stava je istakao otvorenost za pokretanje većeg broja zajedničkih projekata koji bi podrazumijevali aktivno učešće austrijskih eksperata iz oblasti pravosuđa.

„Kroz EUROL III pružena je samo osnova za buduću saradnju“, istakao je Stava.

On je poručio da ključna pregovaračka mjerila trebaju biti ispunjena u što kraćem roku.

Iz Ministarstva su kazali da su prisutni imali priliku da se detaljnije informišu i o procesu digitalizacije pravosuđa.

Miler je kazao da je zadovoljan što su pri ovom susretu razmijenjena stručna iskustva i donesene kvalitetne ideje.

“Vjerujem da će novi, mladi kadar ubrzati proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji”, rekao je Miler.

Na sastanku je poručeno Direktorat za IKT pravosuđa i bezbjednost podataka Ministarstva pravde već uveliko radi na uspostavljanju novog digitalnog pravosudnog sistema koji će uvezati nadležne institucije i ojačati međuresorsku saradnju.

