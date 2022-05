Potrebna poruka da države regiona imaju mjesto u EU

Podgorica, (MINA) – Državama Zapadnog Balkana nasušno je potrebna poruka da imaju mjesto u Evropskoj uniji (EU) i da će tempo zauzimanja tog mjesta zavisiti samo od sposobnosti da realizuju reforme, ocijenio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je to kazao u Briselu, gdje je učestvovao na radnoj večeri lidera zemalja Zapadnog Balkana sa čelnicima EU, komentarišuči izjavu francuskog predsjednika Emanuela Makrona koji je predstavio stav o formiranju nove evropske zajednice za zemlje koje nijesu dio Unije.

Đukanović je, nakon večere za lidere država Zapadnog Balkana koju je organizovao visoki predstavnik EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Žozep Borelj, kazao da nije riječ samo o trenutnom francuskom predsjedavanju Unijom već o izjavi koju daje predsjednik jedne od najvećih zemalja koja ima veliku uticaj na kreiranje ukupne politike EU.

Đukanović smatra da će trebati dodatnog razgovora na tu temu, što se podrazumijava pod idejom političke zajednice koju je saopštio Makron.

“Nezavisno od toga, meni se čini da je nama sada nasušno potrebna poruka da sve zemlje Zapadnog Balkana imaju mjesto u EU i da će tempo zauzimanja tog mjesta zavisiti samo od naše sposobnosti da realizujemo reforme, dostignemo standarde i da ćemo afirmišući politiku regate iskoristiti svoju šansu”, rekao je Đukanović, saopšteno je iz njgovog kabineta.

Prema njegovim riječima, to će razviti zdravu konkurenciju na Zapadnom Balkanu i u ne tako dalekoj dovesti do članstva svih zemalja regiona u EU.

On je kazao da je razgovor bio u bitno promijenjenim okolnostima nakon agresije Rusije na Ukrajinu.

“I koji je uslijedio nakon naše percepcije da je ruska agresija dodatno osvjetlila važnost jasne i dogledne evropske perspektive za sve zemlje Zapadnog Balkana”, dodao je Đukanović.

Đukanović je naveo da je sastanak u Briselu bio prilika da se razgovara o mogućem, novom kvalitetu i intezitetu odnosa EU i zemalja regiona.

“Iskoristio sam priliku da saopštim kako mi vidimo posljedice malignog uticaja trećih zemalja u regionu, ne samo od ruske agresije na Ukrajinu, nego i prije toga”, rekao je Đukanović.

On je na sastanku podsjetio na pokušaj državnog udara 2016. godine i kontitinuitet doktrine destrukcije koja ima za cilj da osujeti evropsku i evroatlantsku perspektivu država Zapadnog Balkana.

Kako je rekao, ukazao je na evidentne posljedice koje se ogledaju u restauraciji nacionalističkih i retogradnih politika koje usporavaju države regiona ka evropskom sistemu vrijednosti.

Đukanović je dodao da je region zainteresovan, kao Evropljani, da Evropa sačuva i unaprijedi svoju geopolitičku konkurentnost.

Ta misija, prema njegoim riječima, mora početi od konsolidacije čitave Evrope, a ne samo EU.

On je ocijenio da je razgovor bio veoma koristan i da postoji svijest da se otvara nova šansa koju region treba da iskoristi, tako što će maksimumom napora da obnoviti tempo reformi koji je bio karakterističan do prije nekoliko godina.

“Ali i da EU prevaziđe praksu slanja različitih poruka. To slanje različitih poruka zamagljuje jasnu evropsku perspektivu za zemlje Zapadnog Balkana”, dodao je Đukanović.

Đukanović je naveo da destrukcija koja dolazi sa trećih, antievropski nastrojenih adresa, doprinosi dodatnom usporavanju procesa emancipacije i evropeizacije balkanskih društava.

On je na radnoj večeri lidera država Zapadnog Balkana učestvovao na poziv visokog predstavnika za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Žozepa Borelja.

