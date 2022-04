Politička stabilnost i deblokada institucija smjernice daljeg razvoja Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Politička stabilnost, vladavina prava, deblokada institucija, borba protiv transnacionalnog kriminala i jasan evroatlantski kurs glavne su smjernice razvoja Crne Gore kao kredibilnog međunarodnog partnera, zaključeno je na sastanku potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića i britanskog ministra Majkla Elisa.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, Elis je kazao da je Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) partner Crne Gore, koji sve političke aktere podstiče na dijalog s ciljem umanjenja političkih tenzija.

“Dajemo punu podršku Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu na njihovom evropskom putu. Bezbjednosne institucije UK i Crne Gore nastavljaju saradnju u smislu brojnih bezbjednosnih izazova, ali i u borbi protiv međunarodnog kriminala“, rekao je Elis.

Abazović je istakao da Crna Gora teži stabilnosti kako bi izašla iz političke krize, ali i dalje jača svoj evropski put i kredibilitet u okviru NATO partnerstva, jasno se svrstavajući na stranu svojih partnera u kontekstu međunarodne krize izazvane invazijom Rusije na Ukrajinu.

On je, kako se navodi, podsjetio na odlučnost Crne Gore da se obračuna sa organizovanim kriminalom na svim nivoima.

Abazović je naglasio odlučnost u jačanju vladavine prava i da je tu borbu prepoznao i Evropski parlament, koji je Crnu Goru pohvalio u tome u prošlogodišnjem Izvještaju.

„Crna Gora teži ostvarivanju rezultata, deblokadi institucija kako bi prevazišli krizu i nastavili snažno da koračamo na svom evropskom putu. Građani Crne Gore traže pravdu i bezbjednost”, rekao je Abazović.

Kako je kazao, proces sveobuhvatnih reformi je počeo.

“Optimisti smo i iskreno vjerujemo da će novi Glavni specijalni tužilac ispostaviti vidljive rezultate u borbi protiv kriminala i korupcije“, istakao je Abazović.

Kako je saopšteno, Abazović i Elis su se saglasili da su UK i Crna Gora međunarodni partneri koji odlično sarađuju u borbi protiv organizovanog kriminala.

“Naročito protiv međunarodnog šverca cigareta, gdje je Crna Gora povukla odlučne poteze kako bi spriječila međunarodni šverc cigareta preko Slobodne zone Luke Bar sa ukidanjem Odluke o skladištenju duvanskih proizvoda unutar Slobodne zone”, dodaje se u saopštenju.

