Martinović: Očigledno da formiranje manjinske vlade ne ide po planu

Podgorica, (MINA) – Formiranje manjinske vlade ne ide onako kako su zamišljali njeni promoteri, jer je izostao efekat pristanka Demokratske partije socijalista (DPS) da isključivo obezbijedi podršku novoj vladi, smatra poslanik i potpredsjednik Demokratske Crne Gore Vladimir Martinović.

Martinović je, u intervjuu agenciji MINA, kazao kako je očigledno da se aktivnosti u vezi sa formiranjem manjinske vlade ne odvijaju po zamislima njenih promotera, prevashodno lidera Građanskog pokreta URA i Socijalistčke narodne partije (SNP) Dritana Abazovića i Vladimira Jokovića.

Prema riječima Martinovića, desilo se ono na šta su Demokrate upozoravale od početka.

“DPS nikoga ne podržava, a da iz toga ne može izvući neku korist za sebe ili, što bi se reklo, besplatnog sira ima samo u mišolovci. URA i SNP su završili u mišolovci DPS-a, a od sira su zatekli samo rupe”, smatra Martinović.

On je kazao da gotovo izvjesno prisustvo Socijaldemokratske partije (SDP) u manjinskoj vladi svoj širi kontekst ima u onom što je već rečeno.

Posrijedi je, kako je rekao, samo jedan u nizu od uslova DPS-a “na koji će, kako stvari stoje, URA i SNP morati da pristanu”.

“Prisustvo SDP-a je samo jedan ogledni primjer na temu ko će se, zapravo, pitati u manjinskoj vladi, mada je to URA-i i SNP-u, više puta, i sasvim eksplicitno rečeno”, kazao je Martinović.

On je poručio da se pitanja, koja dalje iz toga proističu, tiču prevashodno samopoštovanja URA-e i SNP-a ali i, još više, poštovanja članstva i glasača tih partije od njihovih rukovodstava.

Kako je naveo, od konstituenata te vlade mogu se čuti sasvim oprečne izjave, na bilo koju temu koje se dotaknu.

“Još nije bilo nijedne teme oko koje smo dobili išta što bi ličilo na jedinstven stav svih njenih činilaca”, rekao je Martinović.

On je naveo da SNP obećava potpisivanje Temeljnog ugovora, popis, pridruživanje inicijativi Open Balkan, dok SDP isključuje mogućnost realizacije bilo kojeg od obećanja SNP-a.

“Takođe smo od SNP-a čuli za postojanje nekih crvenih linija koje se tiču prisustva SDP-a i SD-a u toj vladi. Međutim, kako vrijeme odmiče, čini se da sve te crvene linije SNP-a polako blijede”, kazao je Martinović.

On je podsjetio da su Demokrate, kako je kazao, na kršenje Ustava i prekrajanje izborne volje, odgovorile protestima.

“Protesti su, u značajnoj mjeri, pomrsili konce protagonistima krađe mukotrpno izvojevane pobjede od 30. avgusta 2020, jer su im predočili šta narod misli o tom činu. Odlaganjem realizacije perfidnog plana željela se otupiti oštrica narodnog nezadovoljstva, ali to se nije desilo”, rekao je Martinović.

On je kazao da će Demokrate osluškivati volju građana i, u skladu sa njom, planirati buduće aktivnosti, “strogo vodeći računa da ni u jednom trenutku ne iznevjere očekivanja naroda”.

“Svakako da nastavljamo sa protestima. Sljedeći je u Nikšiću 19. aprila, na rođendan partije, gdje ćemo, nakon što izaberemo novi saziv Opštinskog odbora u tom gradu i obilježimo sedam godina bez izdaje, krenuti u protestnu šetnju”, najavio je Martinović.

Martinović je kazao da na lokalnim izborima u Podgorici ne treba očekivati ništa što već nije viđeno u Nikšiću, Herceg Novom, Mojkovcu, Cetinju, Petnjici, Beranama ili Ulcinju.

“A to je nastavak osipanja DPS-a, ali i njegovih novih partnera u najavljenoj manjinskoj vladi. Dakle, sigurni smo sa moćnom partijskom infrastrukturom koju imamo u pobjedu u Podgorici i drugim opštinama gdje se održavaju lokalni izbori”, kazao je Martinović.

On je rekao da su građani u svim opštinama DPS-u poručili da nikada više neće biti na vlasti.

“Ostaje da se vidi da li će neuspjesi u Beranama i Ulcinju otrijezniti i naše doskorašnje partnere iz parlamentarne većine od 30. avgusta ili će nastaviti putem kojim su krenuli do potpunog samobrisanja sa crnogorske političke scene”, zaključio je Martinović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS