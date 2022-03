Manjinska vlada brutalno prekrajanje izborne volje

Podgorica, (MINA) – Manjinska vlada mandatara Dritana Abazovića, koja bi bila formirana uz podršku Građanskog pokreta URA, Socijalističke narodne partije (SNP) i Demokratske partije socijalista (DPS) predstavljala bi brutalno prekrajanje izborne volje građana na posljednjim parlamentarnim izborima, smatraju u Pokretu za promjene (PZP).

Navodi se da je na sjednici Predsjedništva PZP-a zaključeno da je manjinska vlada koja bi bila formirana, kako su kazali, “političkom korupcijom”, antievropska, antidemokratska i da je ta stranka neće priznati.

“PZP neće podržavati Vladu političke korupcije, neće za nju glasati i u Parlamentu neće podržati nijednu zakonodavnu i/ili drugu incijativu koja dolazi od ove Vlade i/ili nove većine, osim ako je to dio dogovora unutar Demokratskog fronta”, kaže se u saopštenju.

Iz PZP-a su kazali da je zaključak i da ta partija podržava sve forme institucionalne i vaninstitucionalne borbe protiv, kako su naveli, izdaje birača i prekrajanje izborne volje, uključujući i legitimne oblike parlamentarne opstrukcije.

“PZP cijeni da su vanredni parlamentarni izbori jedino održivo i demokratsko rešenje koje doprinosi rešavanju duboke političke, institucionalne i državne krize”, navodi se u saopštenju.

Oni su dodali da su svi funkcioneri i poslanici PZP-a u javnim nastupima dužni zastupati te političke stavove u odnosu na eventualnu manjinsku vladu i rešavanje krize.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS