Izvještaj EK napisan realistično

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Evropske komisije (EK) o napretku Crne Gore napisan je realistično, uz opis aktuelne sitiuacije, indikacije šta je urađeno a šta nije, i precizne instrukcije šta hitno treba raditi, kazala je šefica delegacije Evropske unije (EU), Oana Kristina Popa.

Ona je danas uručila izvještaj EK predsjedniku Milu Đukanoviću.

Popa je podsjetila da je Izvještaj rađen po novoj metodologiji koja uz poglavlja prepoznaje i klastere i obavezu ispunjavanja prelaznih mjerila iz međusobno povezanih poglavlja 23 i 24, što je uslov daljeg ukupnog napretka.

Ona je istakla stabilnu podršku Crne Gore evropskoj politici, kao i potpunu usaglašenost sa vanjsko-političkom i bezbjednosnom politikom EU.

Popa je dodala da nijesu izvršena imenovanja u pravosuđu, i da nije izabran Tužilački savjet.

„U tom kontekstu, posebno je naglasila potrebu za političkim dijalogom kako bi se ovi procesi odblokirali, što je, kako ističe, jasno navedeno u Izvještaju“, kaže se u saopštenju.

Kako je saopšteno, Popa je poručila da će EU biti uključena u podršku regionu, i u partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama nastaviti da radi u tom pravcu, što je vidljivo i kroz opredjeljivanje resursa za borbu sa malignim uticajima.

Ona je kazala da je ogromna podrška crnogorskih građana članstvu u EU, najveće bogatsvo Crne Gore koje se mora sačuvati, poboljšati i odražavati u politikama i aktivnostima svih državnih aktera.

Što će se, kako je kazala Popa, u EU snažno potencirati kroz realizaciju konkretnih projekata čijom realizacijom se stalno poboljšava kvalitet života građana, koji bez obzira na političku orjentaciju nijesu zadovoljni postignutim.

Đukanović je rekao da je Izvještaj generalno objektivan, ali “nažalost i depresivan” uz potrebu jasnijeg političkog određenja u nekim segmentima, kako bi bili sigurni da je slika uzroka stanja prepoznata u EU, što je, kako je dodao, preduslov da se otklone nedostaci i unaprijedi stanje u državi.

On je istakao da posebno brine što je napredak prepoznat samo u tri oblasti, dok je čak u 13 zabilježena stagnacija, što svjedoči, kako je kazao, o neposvećenosti crnogorske strane poželjnoj dinamici integracije u prethodnom periodu.

Đukanović je rekao da je uprkos izvjesnom zastoju u politici proširenja, najbolji odgovor zemlje u procesu pregovora da ubrza tempo i završi svoj dio obaveza.

Đukanović je naveo da je zbog izostanka takvog pristupa rezultat Izvještaja nezadovoljavajući, ocijenio da nije sve izgubljeno.

On je rekao da treba konsolidovati pregovaračke strukture i posvećenošću izvršne vlasti i ostalih segmenata društva vratiti evropsku agendu kao apsolutni prioritet svake buduće vlade, imajući u vidu, da pregovarački potencijal u crnogorskom društvu postoji.

„Uz puno razumijevanje za novu metodologiju pregovaranja koju smo prihvatili, naglasio je da je imperativ da sve zemlje regiona i EK moraju zajedno uložiti više napora da se sačuva dogledna i jasna perpektiva članstva svake od zemalja kandidata“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je istakao nefunkcionalnost sudske vlasti i neophodnost partnerskog iznalaženja rješenja za blokadu pravosuđa.

„Kao i politički motivisano ruiniranje javne administracije i potrebu preporuka EU za zaštitu od malignog uticaja sa strane, posebno u oblasti medija, uz poštovanje slobode protoka informacija“, dodaje se u saopštenju.

On je ocijenio da trenutno stanje treba užurbano mijenjati, navodeći da će se i dalje zalagati da evropska integracija bude strateška državna politika Crne Gore.

U saopštenju se navodi da su Đukanović i Popa naveli da su spremni za nastavak komunikacije, uz ocjenu da je nedavni Samit EU o Zapadnom Balkanu u Ljubljani potvrdio posvećenost Brisela evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS