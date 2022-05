Intenziviranje političkog dijaloga visoko na agendi

Podgorica, (MINA) – Nedostatak dijaloga iziskivao je promjene na političkoj sceni u Crnoj Gori, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović i poručila da će intenziviranje dijaloga biti visoko na njenoj agendi.

Đurović je, kako je saopšteno iz Skupštine, razgovarala sa ambasadorkom Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Medokos.

“Razgovarajući o aktuelnim političkim prilikama u zemlji, predsjednica Skupštine je kazala da je nedostatak dijaloga u prethodnom periodu iziskivao promjene na političkoj sceni, te da će intenziviranje političkog dijaloga biti visoko na njenoj agendi”, kaže se u saopštenju Skupštine.

Đurović je, kako se navodi, ocijenila da kvalitetan dijalog oko krucijalnih pitanja, sa akcentom na reforme u poglavljima 23 i 24, predstavlja preduslov za postizanje strateški važnog pitanja članstva u Evropsku uniju (EU).

Ona je kazala da će se truditi da doprinese u pokušaju kompletiranja Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, i da očekuje da će se po tom pitanju postići dogovor sa političkim subjektima.

Đurović je upoznala Medoks sa planom jačanja kontrolne i nadzorne uloge parlamenta, u čemu će, kako je navela, od velikog značaja biti saradnja sa DRI, kako bi nadzorna funkcija Skupštine dobila puni značaj.

Đurović je, kako je saopšteno iz Skupštine, naročit akcenat stavila na aktivnosti novoizabranog specijalnog državnog tužioca i vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca, i istakla da Crna Gora ima potrebu da dođe do nezavisnog sudstva kao posebne grane vlasti, u skladu sa Ustavom.

Prema njenim riječima, s obzirom na to da je planiran odlazak jednog sudije Ustavnog suda u penziju u septembru, potrebno je što prije doći do imenovanja novog kako bi bilo omogućeno nesmetano dalje funkcionisanje ove institucije.

Đurović je ukazala je da je bila velika greška što u dosadašnjem proljećnjem zasijedanju nijesu održane sjednice posvećene premijerskom satu i poslaničkim pitanjima, i da namjerava da u ovom mjesecu održi jednu sjednicu kako bi se poslanice i poslanici upoznali sa radom nove Vlade.

“U tom smislu, izrazila je nadu da će odnos Skupštine i Vlade biti na značajno višem nivou nego do sada i iskazala namjeru da Skupština intenzivira rad kako bi se akti koji su od značaja za građane Crne Gore što prije donosili”, ističe se u saopštenju.

Navodi se da je Đurović iskazala naročitu zahvalnost specijalnom izaslaniku UK za Zapadni Balkan Ser Stjuartu Piču i rekla da visoko cijeni njegovo zalaganje da države regiona ostvare što bolje rezultate u sprovođenju reformi potrebnih za pridruživanje Evropskoj uniji.

“Ona je podsjetila na dosadašnju saradnju Britanske ambasade u oblasti rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena kroz različite mehanizme kooperacije, sa akcentom na podršku Vestministerske fondacije za demokratiju različitim projektima”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, na toj liniji, Đurović kazala da međusobna saradnja u Ženskom klubu predstavlja začetak šireg konsenzusa među ženama kao dobar osnov za međupartijski dijalog u Skupštini.

Ona je naglasila da Crna Gora pozdravlja i visoko cijeni snažnu i kontinuiranu podršku koju Ujedinjeno Kraljevstvo pruža našoj zemlji na putu sveukupnog napretka.

“Istakla je da Crna Gora uvažava političku i ekspertsko-tehničku pomoć Britanske ambasade u osnaživanju crnogorskih institucija važnih za naš evropski integracioni put”, kaže se u saopštenju.

Medoks je, kako se navodi, iskazala zadovoljstvo činjenicom da je na čelu Skupštine žena i naglasila da je dosadašnja saradnja sa Đurović kroz Ženski klub pokazala njen kapacitet za pomirenje i podsticanje dijaloga između različitih političkih grupacija.

Ističe se da je, uz ocjenu da je Crna Gora prošla kroz izazovan period, Medoks pozdravila činjenicu da će brojna važna pitanja u budućnosti biti razmatrana u Skupštini.

Ona je iskazala posebno interesovanje za pitanje unapređenja političkog dijaloga i navela da će Britanska ambasada nastaviti da ohrabruje prevazilaženje prepreka u postizanju reformi.

“U okviru jučerašnjeg sastanka, ambasadorka Medoks je poslala poruku podrške Ženskom klubu i zaključila da će Ambasada nastaviti da podržava projekte od zajedničkog interesa”, navodi se u saopštenju.

