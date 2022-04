Đukanović raspisao izbore u Bijelom Polju i Šavniku za 12. jun

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je danas izbore u Bijelom Polju i Šavniku za 12. jun.

“Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini opštine Bijelo Polje i Skupštini opštine Šavnik“, navodi se u Odluci koju je donio Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom listu Crne Gore.

