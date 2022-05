DF: Novim predmetom obuhvatiti Katnića i Čađenovića

Podgorica, (MINA) – Odluka glavnog specijalnog tužioca (GST) Vladimira Novovića da ponovo formira predmet povodom podataka iz Europola, nije dovoljna ako njime nijesu obuhvaćeni bivši GST Milivoje Katnić i specijalni tužilac Saša Čađenović, ocijenili su iz Demokratskog fronta (DF).

Iz tog političkog saveza rekli su da, sudeći prema podacima Europola, izgleda da su Katnić i Čađenović bili ključna logistika i zaštita kavačkog klana u tužilaštvu.

„Više je nego očigledno da su kroz zloupotrebu službenog položaja zaustavljali svaki vid istrage koji je išao u pravcu visokih policijskih funkcionera, među kojima se ističu imena Petra Lazovića i Ljuba Milovića i njihovih veza sa Radojem Zvicerom, Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem“, kazali su iz DF-a.

Kako su naveli, skoro da zvuči nevjerovatno da je Čađenović 20. januara donio odluku da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja visokih policijskih funkcionera koji se spominju u spisima Europola.

„A još nevjerovatnije je, ukoliko se utvrdi da je Katnić još u julu prošle godine imao kompletne spise o vezama visokih policijskih funkcionera sa kavačkim klanom, i ne samo da ništa nije preduzeo od radnji koje su mu bile na raspolaganju kao GST–u, već postoji osnovana sumnja da je zajedno sa Čađenovićem učestvovao u prikrivanju dokaza“, kaže se u reagovanju.

Iz DF-a su ocijenili da odluka Novovića da ponovo formira predmet nije dovoljna ako u tom predmetu nijesu obuhvaćeni Katnić i Čađenović.

„U ovom slučaju ne postoji razlika između Vesne Medenice i Katnića i Čađenovića, naprotiv“, rekli su iz tog političkog saveza.

Prema njihovim riječima, osnov sumnje za Katnića i Čađenovića je već sad toliko izvjestan da mora rezultirati naredbom o istrazi i optužnicom.

„Ukoliko je to Čađenović uradio pod pritiskom Katnića, uvijek postoji mogućnost da mu se dodijeli status svjedoka saradnika“, navodi se reagovanju.

Sve drugo bi, smatraju u DF-u, bilo izrugivanje Zakonika o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika.

Iz DF-a su poručili da to neće dopustiti, već će pokrenuti sve institucionalne mehanizme da „rušenje ustavnog poretka od onih koji je trebalo da ga štite dobije sudski epilog“.

Oni su kazali da su lideri tog saveza javno i konkretno govorili o, kako su naveli, sprezi nekadašnjih čelnika i funkcionera bezbjednosnog i pravosudnog sistema sa kriminalnim klanovima za koje se osnovano sumnja da su počinili neke od najužasnijih zločina na evropskom tlu.

„Ali kad god bi DF iznova saopštavao saznanja i sumnje, upravo oni koji su bili dužni da vode borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa i klanova, bili su im institucionalna logistika i još su sprovodili državni teror nad liderima i funkcionerima DF–a kroz višegodišnje montirane sudske procese koji još danas traju“, kaže se u reagovanju.

